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26.12.2020,  
09:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на госиспытания в 2021 году

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В 2021 году выйдет на государственные испытания гиперзвуковая ракета "Циркон". Пуски пройдут сначала с фрегата "Адмирал Горшков", а потом с подводной лодки "Северодвинск".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Экипаж корабля Северного флота в первой половине будущего года осуществит четыре пуска "Циркона", сообщает ТАСС. Подробности госиспытаний ракеты агентству рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. В первой половине 2021 года предстоит выполнить пуски с "Адмирала Горшкова", а во второй - начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск". С борта субмарины Северного флота планируют выпустить не менее трех ракет. Всего состоится порядка семи пусков "Циркона".

"РГ" уже писала о том, что в нынешнем году с борта фрегата "Адмирал Горшков" выпустили три ракеты: две - по морским мишеням, одну - по береговой на полигоне Чижа в Архангельской области. Все пуски признаны успешными.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов. Она в состоянии поразить надводные и наземные цели на расстоянии более одной тысячи километров.

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Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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