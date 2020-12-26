Новости

В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам 17:25
Стрельбу в Берлине связали с организованной преступностью 17:15
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу 17:00
Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн" 16:55
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня" 16:48
Следующий флагман Xiaomi не будет оснащен зарядным устройством 16:47
Названы самые успешные новогодние фильмы 16:40
Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Джорджа Блейка 16:39
В театре рассказали о состоянии Ирины Муравьевой после коронавируса 16:27
Япония вводит запрет на въезд в страну из всех регионов мира 16:18
Проспект Мира стал лидером по эвакуации автомобилей из-за нарушений 15:54
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе 15:44
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации на случай войны 15:35
Эдвард Сноуден впервые стал отцом 15:01
По факту взрыва в нижегородской многоэтажке возбуждено уголовное дело 14:50
Французы бросились перепродавать рождественские подарки 14:48
В Ялте смягчили ограничения по воде на Новый год и Рождество 14:23
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 14:20
Песков: Путин сам сообщит, когда привьется от коронавируса 14:10
Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт стоянки 14:04
Набиуллина объяснила смысл своих брошей 13:56
Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП 13:33
На Дону более 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды 12:57
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане 12:38
Скончался легендарный разведчик Джордж Блейк 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 17:25
Рубрика: Происшествия

В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Жительница Череповца восемь часов переводила свои 3,5 миллиона рублей на якобы безопасные счета, спасая их от мнимых мошенников, попавшись на уловки настоящих. Она проделала 239 операций, сообщает в субботу пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: iStock
Пенсионерка из Череповца перевела "ясновидящей" почти шесть млн рублей

Все происходило по уже отработанной схеме. 61-летней женщине позвонил якобы сотрудник московской полиции и сообщил, что с ее счета пытаются вывести деньги в Ростовскую область. Потом с ней связался уже якобы сотрудник безопасности банка и подтвердил, что усматриваются подозрительные операции на ее счету.

Женщину убедили срочно снять все наличные, при этом пользоваться ими нельзя, так как они "меченные", и переводить по 15 тысяч на якобы безопасные счета. Что она и сделала.

А когда пришла домой без денег, вспомнила, что слышала о подобной схеме мошенничества. Написала заявление в полицию. Как добавили в региональном УМВД, за минувшие сутки сотрудники зарегистрировали в области четыре заявления о различных видах дистанционных хищений денег. Общий ущерб - 3,9 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду