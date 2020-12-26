В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам

Жительница Череповца восемь часов переводила свои 3,5 миллиона рублей на якобы безопасные счета, спасая их от мнимых мошенников, попавшись на уловки настоящих. Она проделала 239 операций, сообщает в субботу пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Все происходило по уже отработанной схеме. 61-летней женщине позвонил якобы сотрудник московской полиции и сообщил, что с ее счета пытаются вывести деньги в Ростовскую область. Потом с ней связался уже якобы сотрудник безопасности банка и подтвердил, что усматриваются подозрительные операции на ее счету.

Женщину убедили срочно снять все наличные, при этом пользоваться ими нельзя, так как они "меченные", и переводить по 15 тысяч на якобы безопасные счета. Что она и сделала.

А когда пришла домой без денег, вспомнила, что слышала о подобной схеме мошенничества. Написала заявление в полицию. Как добавили в региональном УМВД, за минувшие сутки сотрудники зарегистрировали в области четыре заявления о различных видах дистанционных хищений денег. Общий ущерб - 3,9 миллиона рублей.