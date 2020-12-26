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26.12.2020 21:09
Рубрика: Культура

В Петербурге завершился Международный фестиваль балета Dance open

Текст: Лейла Гучмазова
Градус гала-концерта звезд балета в БЗК "Октябрьский" был повышенным. Бессменный шеф фестиваля Екатерина Галанова после благодарности городу и миру поклонилась героической команде, что "135 раз сделала и 135 раз перенесла фестиваль".
Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля Dance open Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля Dance open
Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля Dance open

Декабрьский Dance open действительно выглядел невероятно: три российских театра с полноценными афишами и гала мировых звезд стали чудом после переноса сроков с апреля на сентябрь, с сентября - на декабрь. Репетировали в режиме карантина, иностранцы добирались на перекладных через третьи страны. Уморенные организаторы призвали не судить афишу строго, но случился пандемийный парадокс: программа сложилась отлично, скучавшие по сцене артисты старались больше, эффект оказался круче. Из тринадцати номеров - три премьеры Dance open, причем одна российская и две мировых; четыре опуса академической классики плюс современные постановки, дающие внятную картину балетных мод.

Фото: Валерий Бычков
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В классике столичных звезд обставили артисты Урал-оперы с фрагментами "Наяда и рыбак" в редакции Юрия Бурлаки: кордебалет с ясными линиями и четкими пуантами и мужское трио в шеренгу с каскадом заносок - мечта балетофила, метка прелести старинных гармоний вроде туров на каждую триоль. В Гран па "Дон Кихота" летал любимец Мариинки Кимин Ким, в Па де Диан "Эсмеральды" чаровала лучшая нежность Большого театра Анастасия Сташкевич. Английскую скупость чувств с 50-ю оттенками поддержек представили в дуэте "Тристана и Изольды" Дэвида Доусона.

Еще Петербург дождался отрывка из нашумевшего "Нуреева" Большого и "Испанское каприччио" Мигель Анхель Корбачо на музыку Римского-Корсакова, приготовленное эксклюзивно для Dance open горячими солистами Национального балета Испании. Другая мировая премьера, "Прелюдия" Кшиштофа Пастора с людьми Большого театра Варшавы, порадовала минимализмом и общей культурой постановки. Но пьедестал почета захватили другие.

Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля Dance open

Словно бризом повеяло от "Честное. Пионерское" в постановке солиста Мариинского Александра Сергеева. Легонькая Анастасия Сташкевич, будто серьезные Михаил Лобухин и Вячеслав Лопатин из Большого плюс артисты Балета Якобсона, лояльного к Dance open с незапамятных времен, искренне наслаждались процессом в парадной форме "Артека"-"Орленка" с гольфами, пилотками, шортами и даже эмблемой "Взвейтесь кострами" на рукавах. Хореография под стать визуальному ряду выдержана в стиле пионерских приветствий партсъездам и парковой скульптуры с их правильными жестами и лихими маршами, полосующими сцену бодрыми жете. Совсем уж чудо чудесное лирическая часть с ее приветом вальсам в городском саду, скромными взорами и обводками в парах "на пионерском расстоянии" - в СССР ведь секса не было, но девочки и мальчики любили друг друга.

Фото: Национальный балет "Кострома"
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Второй сюрприз тоже пришел откуда не ждали. Давние друзья Dance open Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг в знакомом до боли "Романсе" из "Метели" Георгия Свиридова превратились вдруг в русских аристократов-эмигрантов первой волны. То ли проработавший полжизни за границей хореограф Юрий Посохов, то ли милейший Мэтью Голдинг с его неотразимым "лублу Достоевски" тому помогли, но благородная ностальгия получилась у них отлично.

И совсем уж нежданно выстрелил советский раритет, сцена из "Гаянэ" Арама Хачатуряна в хореографии легендарной Нины Анисимовой 1942 года. Рваный ритм и тонкая вязь мелодики вместе с непривычной глазу хореографией (на удивление внятно станцованной артистами Мариинки, Большого и Театра Якобсона) перевели ее из сданной на склад рухляди "мудрой национальной политики" в образец ныне модного world dance, весьма лояльного к альянсам этники с академизмом.

Вот с этим-то успехом вопреки, чувством цехового локтя и, чего уж, запалом все одолевшей команды Dance open готовится вернуться к привычному ритму. В апреле 2021 он попробует объединить непоказанное в этом году с планами будущего. Пусть сбудется.

Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля Dance open
В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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