Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Уфы в Волгоград, из-за плохой погоды ушел на запасной аэродром. Посадку воздушное судно произвело в Астрахани.

Как сообщают РИА Новости, решение о изменении места назначения принял командир самолета, так как посадке авиалайнера помешал сильный ветер.

Необходимо отметить, что по данным управления МЧС по Волгоградской области, 26 и 27 декабря в регионе сохранится действие штормового предупреждения.

Синоптики прогнозируют сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Продолжится усиление южного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.