На Дону более 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды

В Ростовской области в результате аварии на магистральной теплотрассе более 10 тысяч жителей Волгодонска остались без отопления и горячей воды.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ЧП произошло в ночь на 26 декабря на теплотрассе №9 на пересечении улицы Энтузиастов и проспекта Строителей. В результате без горячего водоснабжения и отопления остались 97 объектов - 11 социальных учреждений и 86 многоэтажных домов.

- В настоящее время перекрыто движение автотранспорта по улице Энтузиастов - на участке от спорткомплекса "Олимп" до проспекта Строителей. Это сделано для безопасности жителей: горячая вода могла подмыть основание дорожного покрытия, что может привести к провалам на проезжей части, - отметил заместитель главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Александр Милосердов.

Отметим, что в Ростовской области наблюдается ухудшение погодных условий: сильный гололед, а снегопад, несмотря на минусовую температуру воздуха, сменился ледяным дождем. ГИБДД региона ограничило движение для пассажирского транспорта на автомобильной дороге Новочеркасск-Каменоломни (с 27 по 29 километр) и на Бессергеневском спуске дороги Новочеркасск-Багаевская.