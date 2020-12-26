В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации на случай войны

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о всеобщей мобилизации украинцев в случае войны с Россией, получил неожиданную для себя реакцию. Скорее его слова повергли украинцев в шок, чем вызвали патриотический подъем. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

- Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского, - предположил депутат Госдумы. - На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей?

Бальбек уверен, что подобным заявлением Зеленский не "набрал очков", а напротив вызвал среди своих соотечественников волну негодования. Депутат высказал предположение, что действующий глава украинского государства, похоже, один из тех политиков, которые не понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать. Также Руслан Бальбек высказал мнение, что в сложное для страны время, украинцы рассчитывают получить из рук государства не автоматы или другое оружие, а социальные пособия и льготы. По его мнению, высказывания Владимира Зеленского о мобилизации населения страны против гипотетической российской угрозы - образец плохого пиара для политика.

Ранее в интервью украинскому журналу "Фокус" Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны Крыма, будет большая война и в этом случае будет мобилизовано все население Украины "и мужчины, и женщины". Вместе с тем политик подчеркнул, что он против этого и надеется, что подобное никогда не произойдет, назвав сценарий войны с Россией ужасной ситуацией.