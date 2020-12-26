Анна Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России, став безоговорочным лидером на турнире в Челябинске. В тройку сильнейших попала еще одна ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, а также Александра Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко. Все три фигуристки исполнили в произвольных программах по два четверных прыжка.

Анна Щербакова переболела пневмонией и после короткой программы призналась, что еще не до конца восстановилась после болезни. Поэтому эта победа ценна вдвойне. Тем более что Щербакова показала феноменальное катание - и с точки зрения выразительности, и в плане техники. Щербакова чисто исполнила два четверных прыжка - лутц и флип. Спортсменка получила от судей 183,79 балла за произвольную программу и 264,10 балла в сумме за два выступления.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит первый взрослый сезон, тоже исполнила прекрасную программу с двумя "квадами": каскадом "четверной тулуп - двойной тулуп" и сольным четверным тулупом. Ее оценки - 174,02 и 254,01 балла соответственно.

Александра Трусова в этот раз не стала гнаться за количеством четверных. Она заявила и без ошибок исполнила каскад "четверной лутц тройной - тулуп" и сольный четверной лутц. В произвольной программе она набрала 170,61 балла, в сумме - 246,37.