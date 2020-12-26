Два самолета совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге

Сегодня рано утром два воздушных судна вынуждены были прервать полет и совершить посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В половине шестого утра был прерван взлет пассажирского Boeing, следовавшего из Екатеринбурга в Краснодар. На борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа, 148 пассажиров, в том числе девять детей. Как отмечают в прокуратуре, причиной нештатной ситуации стало то, что сработала сигнализация противообледенения двигателей. Пилот принял решение посадить самолет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

Через два часа сорок минут еще одно судно вынуждено было приземлиться в Кольцово. Самолет сообщением Тюмень - Воронеж. На борту находилось 35 пассажиров, в том числе пятеро детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Посадка для членов экипажа и пассажиров прошла удачно.

В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов.