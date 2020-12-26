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26.12.2020 23:29
Рубрика: В мире

Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Ограничительные меры и карантин, введенные в некоторых американских штатах, еще хуже самого коронавируса, заявил действующий президент Дональд Трамп.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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По мнению политика, карантин в штатах, которыми управляют демократы, полностью разрушает жизнь многих людей.

"Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались на карантин и хорошо справляются", - написал Трамп в Twitter.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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