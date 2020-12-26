Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса

Ограничительные меры и карантин, введенные в некоторых американских штатах, еще хуже самого коронавируса, заявил действующий президент Дональд Трамп.

По мнению политика, карантин в штатах, которыми управляют демократы, полностью разрушает жизнь многих людей.

"Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались на карантин и хорошо справляются", - написал Трамп в Twitter.