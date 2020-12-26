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26.12.2020 13:20
Рубрика: Общество

Ученые: Чиновники не учитывают мнение академии наук

Текст: Юрий Медведев
Сегодня российская наука находится в крайне тяжелой ситуации. Так считают более 50% участников опроса, в котором свое мнение высказали 1012 российских ученых, в том числе 296 академиков, 452 члена-корреспондента, 239 профессоров РАН.

Только 8,8% признают, что российское научное сообщество активно участвует в разработке основ государственной научной политики, но у подавляющего большинства (более 60%) иное мнение. В то же время оно ответило, что понимает, каковы приоритеты развития науки в стране, но это мнение, как правило, не принимается во внимание при подготовке важнейших документов. Неудивительно, что, по мнению 52,3% участников опроса, РАН практически не влияет на принятие государственных решений в области научной политики, а 36% выбрали вариант "в чем-то влияет, а в чем-то нет".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Между тем, по мнению большинства опрошенных (62,4%), именно РАН должна отвечать за научно-технологическое развитие нашей страны. Ученые не видят другой альтернативы в решении этой задачи.

Какой участниками опроса предлагается выход? Здесь широкий спектр идей.

Чтобы повысить влияние РАН на научную политику и другие стратегические решения Правительства РФ, предлагается более активно информировать общество о позиции РАН по наиболее важным вопросам через СМИ и социальные медиа (57,1%); создать совещательные органы с участием представителей РАН при федеральных органах исполнительной власти (49,2%); формировать коалиции для совместного продвижения общих вопросов в партнерстве с госкорпорациями, институтами развития, бизнесом, региональными правительствами, университетами и др. (38,3%); обеспечивать научно-методическое руководство РАН научными центрами и вузами (34%).

Среди мер повышения влияния РАН на научную политику в стране предлагается возвратить научно-исследовательские институты в РАН (20,8%), которые были выведены из-под ее руководства согласно реформе 2013 года. Сейчас они находятся в подчинении Министерства науки и высшего образования.

Общество Наука

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