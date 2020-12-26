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26.12.2020 13:22
Рубрика: Спорт

УЕФА признал "Спартак" лучшим клубом из РФ в истории Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в рейтинге за всю историю Лиги чемпионов опередил остальные клубы из России.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов.

Первую строчку рейтинга занял мадридский "Реал". Этот клуб завоевал больше всех трофеев - 13 за историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Также мадридцы рекордсмены по числу матчей, побед и забитым мячам.

На второй строчке мюнхенская "Бавария", третье место у "Барселоны", сообщает сайт УЕФА.

Сильнейшим клубом из бывшего СССР стало киевское "Динамо". Эта команда заняла 11-ю строчку.

Стало известно расписание матчей клубного ЧМ по футболу

Лучшим из представителей России стал "Спартак", который занимает 34 место. Лучшим в истории для красно-белых является полуфинал в сезоне 1990/91 г. В Лиге чемпионов "Спартак" также установил недостижимый для конкурентов результат, выиграл все матчи в группе в середине девяностых.

ЦСКА в этом рейтинге 45-й, "Зенит" - 58-й, "Локомотив" - 91-й, "Рубин" - 166-й, "Ростов" - 218-й.

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