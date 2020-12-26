УЕФА признал "Спартак" лучшим клубом из РФ в истории Лиги чемпионов

Московский "Спартак" в рейтинге за всю историю Лиги чемпионов опередил остальные клубы из России.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов.

Первую строчку рейтинга занял мадридский "Реал". Этот клуб завоевал больше всех трофеев - 13 за историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Также мадридцы рекордсмены по числу матчей, побед и забитым мячам.

На второй строчке мюнхенская "Бавария", третье место у "Барселоны", сообщает сайт УЕФА.

Сильнейшим клубом из бывшего СССР стало киевское "Динамо". Эта команда заняла 11-ю строчку.

Лучшим из представителей России стал "Спартак", который занимает 34 место. Лучшим в истории для красно-белых является полуфинал в сезоне 1990/91 г. В Лиге чемпионов "Спартак" также установил недостижимый для конкурентов результат, выиграл все матчи в группе в середине девяностых.

ЦСКА в этом рейтинге 45-й, "Зенит" - 58-й, "Локомотив" - 91-й, "Рубин" - 166-й, "Ростов" - 218-й.