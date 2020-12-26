В 2021 году россиян ждут десятки изменений. Среди самых важных - меняется возраст выхода на пенсию, а сами страховые пенсии увеличиваются. Не все будут платить прежний подоходный налог в 13 процентов. Для некоторых граждан он вырастет.

Не останутся прежними и цены на алкоголь - как крепкий, так и не очень. Зато жителей новостроек освободят от обязанности ежемесячно вручную передавать показания электросчётчиков.

Меняется возраст выхода на пенсию

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года это будет происходить на год позже. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Но если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - пояснили в ПФР. К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Повышаются страховые пенсии

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Иными словами в полтора раза обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию.

В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По информации Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян. Пенсии за январь, которые из-за праздников обычно доставляются в декабре, уже придут с прибавками.

Богатые заплатят подоходный налог по ставке 15%

В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц) будут облагаться по повышенной ставке в 15%.

С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Тогда же он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Вводится налог на вклады

С процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году и превышающим 42,5 тыс. рублей, придется заплатить подоходный налог - 13%.

Речь идет о суммарном доходе по всем вкладам одного физлица, вне зависимости от валюты, сроков и числа банков, в которых они размещены. Согласно разъяснениям Министерства финансов, неважно, когда был открыт вклад - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт начисления процентов именно в 2021 году. https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/minfin/minfin101287_201120.pdf

Налог будет начислен Федеральной налоговой службой самостоятельно (она получит все необходимые данные от банков), специально декларировать доход по крупным вкладам не нужно. Уведомление о необходимости заплатить налог придет только осенью 2022 года, вместе с уведомлением о налоге на квартиру, дачу и автомобиль.

Распорядиться маткапиталом станет проще

С 1 января распорядиться маткапиталом можно быстрее. Вступает в силу закон, согласно которому сокращены сроки рассмотрения обращений граждан.

Так, решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата Пенсионный фонд теперь будет принимать в течение десяти дней, а не целый месяц, как это было раньше. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трех рабочих дней.

Медицинская справка станет электронной

По желанию пациента ему выдадут электронную медицинскую справку, причем, запросить ее можно удаленно в личном кабинете на портале госуслуг с помощью суперсервиса "Моё здоровье". Приказ Минздрава об этом вступает в силу 1 января.

В нем говорится, что помимо бумажных справок и медицинских заключений действительными становятся их электронные аналоги, подписанные усиленной цифровой подписью врача. Отмечается, что за электронными медицинскими документами можно обратиться как лично, так и удаленно. Для этого необходимо зарегистрироваться, пройти идентификацию и аутентификацию на портале госуслуг. А вот бумажные, как и прежде, выдаются пациентам по паспорту, подписываются врачом, заверяются его личной печатью и печатью медицинской организации (при наличии), также на них проставляется ее штамп.

Расширяется список отходов, для которых обязательна переработка

С 1 января вступает в силу еще одна часть списка отходов, которые запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трех частей: сначала вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем - макулатуры и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.

"На сегодняшний день на сортировочные мощности направляется 20% от всего объема твердых коммунальных отходов, - сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на заседании Госсовета в декабре. - К 2024 году такой показатель составит более 50%, к 2030 году - 100%. На утилизацию к 2024 году будет направлено 12% твердых коммунальных отходов, к 2030 году - 50%". Запланированное увеличение произойдет, в том числе, за счет отправляемой на переработку электроники.

Городские лесопарки будут охранять как настоящие леса

Вступают в силу правила, регулирующие особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов. Теперь их состоянию будет уделено особое внимание.

"Все расположенные в населенных пунктах лесопарки относятся к категории защитных лесов, - объяснили в Рослесинфорге. - В них запрещено вести заготовку древесины, а рубка деревьев возможна лишь в санитарных целях".

Разрешается охота с использованием луков и арбалетов

Новые правила охоты, вступающие в силу с 1 января, содержат в себе несколько очень важных изменений. Одно из главных новшеств - разрешение на использования луков и арбалетов. Раньше такое бесшумное оружие было под запретом.

Еще один блок касается правил охоты в темное время суток. С одной стороны, можно будет использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров. Но при этом самим охотникам надо будет облачиться в одежду со светоотражающими элементами. Это делается для уменьшения вероятности случайного ранения кого-либо из участников охоты.

Новостройки оборудуют интеллектуальными счетчиками электроэнергии

Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электрической энергии. Обязанность по их установке возложена на застройщиков. Закон об этом ступает в силу с 1 января 2021 года.

Счетчики электричества будут подключены к интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии по тому же принципу, как сейчас это происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и цифрового телевидения. Интеллектуальные счетчики будут отправлять данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям, освободив жильцов многоквартирных домов от обязанности ежемесячно вручную передавать показания.

Начинает действовать расширенный список важнейших лекарств

С 1 января вступает в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он расширен почти до 800 наименований.

В перечень, в частности, вошли лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше: талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб.

В 2019 году правительство расширило перечень ЖНВЛП на 23 позиции до 758 наименований. В октябре 2020 года список пополнился тремя антиковидными препаратами: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб. Из изменений в ЖНВЛП также следует, что в перечень будет включен препарат с международным непатентованным названием ремдесивир, включенный во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

Становится обязательной маркировка одежды

С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности. В первую очередь под нее попадает мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Соответствующие таможенные коды перечислены в распоряжении правительства от 28 апреля 2018 года.

Согласно документу, под маркировку подпадают следующие виды товаров легкой промышленности: предметы одежды, включая рабочую, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Для получения сельской ипотеки нужно будет регистрироваться в новом жилье

С 1 января 2021 года условия получения льготной сельской ипотеки изменятся. Так, будут расширены возможности для россиян, которые уже имеют землю и хотят взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Достаточно будет договора аренды. Также покупать жилье можно будет только в домах высотой до пяти этажей. Кроме того, в жилье, построенном или купленном с помощью сельской ипотеки, придется прописываться.

Повышаются минимальные цены на алкоголь

С 1 января 2021 года в России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, бренди, коньяк, а также шампанское. Так, для бутылки водки объемом 0,5 л минимальная цена вырастет на 5,7% - с 230 до 243 рублей, для 0,5 бренди - с 315 до 324 рублей, для коньяка 0,5 литра - с 433 до 446 рублей. Шампанское объемом 0,75 (а также другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) подорожает со 164 до 169 рублей.

Начнут действовать новые правила перевозки детских групп в автобусах

Перевозить детей можно будет в автобусах старше 10 лет, но с обязательным наличием ремней безопасности. Обновленные требования к автоперевозкам детских групп вступят в силу с 1 января 2021 года.

К перевозке детских групп автобусами предъявляются и другие требования. Организатор поездки должен подать уведомление о перевозке в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

Если идут сразу три и больше автобусов, подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем Госавтоинспекции. Дети в возрасте до семи лет не могут находиться в пути более четырех часов.

Заселять детей в отели будут только с письменного согласия родителей

При заселении несовершеннолетних детей в отели без родителей отельеры должны потребовать нотариально заверенное согласие законных представителей. Новые правила предоставления гостиничных услуг начнут действовать в России с 1 января 2021 года.

Документ принят в рамках "регуляторной гильотины" и в основном закрепляет ранее действовавшие нормы. Условие о наличии нотариально заверенного согласия законных представителей ребенка стало основной новацией.

Меняется содержимое автоаптечек

Аптечка для автомобилистов должна обязательно содержать стерильные салфетки и медицинские маски, а стерильные салфетки и бактерицидные пластыри больше не нужны. Новые требования к комплектации аптечки вступят в силу с 1 января 2021 года.

В аптечке должны быть одноразовая медицинская нестерильная маска, медицинские перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", жгут для остановки артериального кровотечения, рулонный лейкопластырь. Марлевых бинтов должны быть несколько. Бинтов размером 5 м х 10 см в аптечке должно быть четыре штуки, размером не менее 7 м х 14 см - три. Также в аптечке должно быть две упаковки марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см №10. Кроме того, аптечка должна быть укомплектована ножницами и инструкцией по оказанию первой помощи с применением аптечки.