В Москве прошел международный фестиваль и конкурс баянистов

Международный фестиваль "Баян и баянисты", а также конкурс баянистов и аккордеонистов состоялись в Гнесинской академии. Оба события - значимые в сфере баянной музыки. Фестиваль включает пять больших концертов с известными зарубежными исполнителями, а конкурс проводится раз в пять лет, и в сфере баянного искусства он сродни Конкурсу Чайковского. В этом году в конкурсе, который пришлось провести в формате онлайн, приняли участие музыканты из России, Молдовы, Украины и Китая. Об итогах мы поговорили с президентом фестиваля Александром Гатауллиным.

В чем были особенности нынешнего конкурса?

Александр Гатауллин: Подготовка к нашему конкурсу - это длительный процесс. Сложнейшая программа, большинство сочинений в которой - обязательные. Конкурс состоит из трех туров; в финале, по традиции, должно прозвучать премьерное сочинение для баяна, написанное специально к конкурсу. В этом году автором такого произведения стала композитор Татьяна Сергеева. Еще летом мы осуществили рассылку нот потенциальным участникам, но в сентябре, с учетом всех неясностей, связанных с пандемией, было принято решение повести конкурс онлайн, в два тура, таким образом, заранее исключив участие оркестра. А премьеру Концерта в переложении для баяна и фортепиано исполнили на фестивале "Баян и баянисты" лауреат международных конкурсов Семен Шмельков и автор Татьяна Сергеева. В этом же концерте прозвучали еще две мировые премьеры: Соната для баяна "Посвящение Шагалу" Михаила Броннера в исполнении Иосифа Пурица и Соната для баяна Александра Чайковского, которую исполнил Фридрих Липс.

При этом фестиваль вам удалось провести офлайн?

Александр Гатауллин: В Концертном зале Гнесинской академии из 515 мест было разрешено заполнить только 120, на сцене могло находиться не более двенадцати человек. Сложности коснулись и самой фестивальной программы. К нам не смогли приехать знаменитые зарубежные гости - современный итальянский композитор и аккордеонист Симоне Дзантини и Президент всемирной ассоциации баянистов и аккордеонистов Мирко Патарини. Концерты приходилось "перекраивать" прямо по ходу действия. Большую поддержку оказали наши лауреаты-гнесинцы - Иосиф Пуриц, Айдар Салахов и другие. Параллельно на Youtube-канале Фонда Фридриха Липса происходили трансляции, которые смотрели тысячи зрителей (полторы тысячи за один концерт). За время пандемии публика очень соскучилась по музыкальным смотрам такого уровня, по хорошим концертам. География просмотров оказалась потрясающей - вся Россия, страны Европы, Америка. Было много комментариев, люди пытались даже передавать овации.

Александр Гатауллин вручает "Серебряный диск" за заслуги в баянном искусстве композитору Татьяне Сергеевой. Фото: Михаил Бурлаков / предоставлено пресс-службой фестиваля "Баян и баянисты"

Почему поделили вторую и третью премии на конкурсе?

Александр Гатауллин: Первую премию получил Раду Ратой из Молдовы, сейчас он учится в Датской Королевской академии у известного профессора Гейра Драугсволла. Эта победа никого не удивила, потому что в последние годы молодой баянист завоевывает все первые места на самых престижных баянных соревнованиях. Отрыв по баллам Раду превосходил всех финалистов. Претенденты на второе и третье места отличались по баллам незначительно. И жюри приняло решение поделить премии. Общий уровень участников оказался очень высоким: все лауреаты показали прекрасное владение инструментом, у них отличная техника и виртуозность, их выступления были яркими, цельными.

Что можно отметить в сравнении российской и зарубежных баянных школ?

Александр Гатауллин: Отличие, пожалуй, в одном. Российская школа - сильнейшая в мире. Многие ребята успешно осваивают баян, благодаря нашей трехступенчатой системе музыкального образования. Хочется сказать огромное спасибо выдающимся российским музыкантам, которых услышало руководство страны, и первая ступень российского музыкального образования - школы искусств - меняться не будет. Детские музыкальные школы закладывают начальные базовые знания, на фундаменте которых можно растить настоящего музыканта-исполнителя.

Фридрих Липс и Александр Гатауллин. Фото: Михаил Бурлаков / предоставлено пресс-службой фестиваля "Баян и баянисты"

Вы возглавляете Благотворительный фонд Фридриха Липса уже почты 20 лет. Что считаете главным в его деятельности?

Александр Гатауллин: В 1997 году я получил Кубок мира - престижную среди баянистов международную награду и стал стипендиатом Фонда Мстислава Ростроповича. В течение 3-х лет мне выплачивалась стипендия - 100 долларов в месяц. Это позволило продолжать обучение, расти и развиваться. Благодаря программе Фонда, мы, в то время еще совсем юные музыканты, увидели мир! Никогда не забуду, как Мстислав Леопольдович привез нас - Игоря Федорова (кларнет), Марию Рубинштейн (флейта), Евгения Брахмана (фортепиано) и Алену Баеву (скрипка) - выступать в один из залов Карнеги холла. Мы вошли со служебного входа, смятенные и пораженные Нью-Йорком и залом, потрясенные и одухотворенные всем происходящим! Благодаря Мстиславу Леопольдовичу я понял тогда, что такое профессиональная поддержка. Это очень повлияло на меня в дальнейшем.

В 2002 году совместно с Альфредом Гинзбургом и Фридрихом Липсом мы основали Благотворительный фонд, который организует и проводит все крупные события в сфере баянного искусства. Фонд выплачивает стипендии, дарит лауреатам инструменты, работает с фабриками баянов, которые помогают, например, осуществить реставрацию инструмента, которая может стоить десятки тысяч рублей. Проводя фестиваль и конкурс, мы обмениваемся педагогическим опытом, расширяем исполнительские границы, а главное, поддерживаем традиции и достижения культуры нашей многонациональной страны.

Что в планах на ближайшее будущее?

Александр Гатауллин: Готовимся к региональному конкурсу студентов музыкальных училищ, который планируем проводить офлайн в феврале. Обычно в Гнесинку приезжает 15-20 человек со всей России. Это прекрасная возможность живого общения, получения рекомендаций и советов ведущих педагогов для поступления в вуз. Добавлю, что будущие лауреаты, поступившие Академию в течение двух лет, имеют право претендовать на получение Президентской стипендии, а это - 20 тысяч в месяц, которые выплачиваются до конца учебы. Планируем провести традиционный Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники, который проходит в третью субботу марта вот уже в течение 10 лет. В этот день все баянисты страны - исполнители самого разного уровня (от юных учащихся - до концертирующих музыкантов) выходят на сцену. География охватывает Калининград, Екатеринбург, Хабаровск, Пермь, Новосибирск, Воронеж, всю Россию. Мы, баянисты и аккордеонисты, мечтаем, чтобы в календаре российских праздников именно в марте появился День баяна. Ведь этот инструмент - душа русского народа!

Александр Гатауллин с Мстиславом Ростроповичем. Фото: из архива А. Гатауллина

Лауреаты 7-го Международного конкурса баянистов и аккордеонистов

I премия - Раду Ратой (Молдова).

II премия - Владимир Ступников (Россия) и Алексей Мурза (Украина).

III премия - Никита Украинский (Россия); Тимур Галинуров (Россия); Цзюньхао Мао (Китай), Чжан Чжиюань (Китай).

Справка "РГ"

Фестиваль и конкурс в этом году посвящены 125-летию Гнесинской системы музыкального образования. Концерты фестиваля доступны к просмотру на Youtube-канале Фонда Липса.