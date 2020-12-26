В Польше снимут ремейк "Универа"

На польском телевидении выйдет ремейк российского сериала "Универ. Новая общага".

Как сообщает ТНТ, права на адаптацию приобрела компания Tako Media. Ожидается, что поляки выпустят свой телесериал уже в сентябре 2021 года.

Польские телевизионщики отмечают, что тематика "Универа" понятна во всём мире, а хорошо прописанные герои и невысокая цена на права стали дополнительными аргументами в ползу покупки российского шоу, передаёт Teleprogramma.

Первый "Универ" выходил в 2008-2011 годах (5 сезонов, 255 серий), его продолжение - сериал "Универ. Новая общага" - в 2011-2018 годах (3 сезона, 300 серий). Летом 2020 года стало известно о начале работы над шоу "Универ. 10 лет спустя" (Или "Универ. Старики").