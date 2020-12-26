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В Польше снимут ремейк "Универа"

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    26.12.2020, 18:26
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На польском телевидении выйдет ремейк российского сериала "Универ. Новая общага".

Фото: "Вольга"
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Как сообщает ТНТ, права на адаптацию приобрела компания Tako Media. Ожидается, что поляки выпустят свой телесериал уже в сентябре 2021 года.

Польские телевизионщики отмечают, что тематика "Универа" понятна во всём мире, а хорошо прописанные герои и невысокая цена на права стали дополнительными аргументами в ползу покупки российского шоу, передаёт Teleprogramma.

Первый "Универ" выходил в 2008-2011 годах (5 сезонов, 255 серий), его продолжение - сериал "Универ. Новая общага" - в 2011-2018 годах (3 сезона, 300 серий). Летом 2020 года стало известно о начале работы над шоу "Универ. 10 лет спустя" (Или "Универ. Старики").

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