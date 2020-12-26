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26.12.2020 23:58
Рубрика: Общество

В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов

Текст: Тимур Алимов
Фото: flickr.com/wouter.harteveld Фото: flickr.com/wouter.harteveld
Фото: flickr.com/wouter.harteveld

В древнеримских Помпеях, разрушенных в результате извержения вулкана Везувий, обнаружена уникальная лавка уличной еды, в которой продавались продукты и готовые блюда.

Речь о термополии - заведении быстрого питания с выходящим на улицу прилавком. Археологи уже находили не один десяток подобных построек, однако особенность данной в том, что в ней сохранились остатки продуктов, некоторые - даже на тарелках. Благодаря им ученым удалось установить, какие блюда здесь предлагались.

Как рассказал телеканалу RaiNews директор археологического парка "Помпеи" Массимо Озанна, в меню древнеримской лавки фастфуда, например, были улитки, утка, свинина и несколько "разновидностей паэльи".

Фото: iStock
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- У нас были данные о пище древних римлян, их предпочтения. Но нынешнее открытие позволило установить, что повара того времени сочетали рыбу и дичь. Кроме того, в блюда с рыбой добавлялось мясо и нередко нескольких видов. Еще более удивительно в этом то, что термополии предназначались, в основном, для простолюдинов, представители элиты их не посещали, - заявил Озанна.

По словам археологов, в этой лавке подавалось вино, смешанное с бобами - их использовали для отбеливания и коррекции вкуса алкогольного напитка.

Во внутреннем помещении ученые обнаружили останки двух мужчин. Один из них, судя по положению тела, был сотрудником заведения, а другой - посетителем или прохожим, забежавшим в термополию для спасения от извержения.

Но куда более удивительными, отметил Озанна, стали хорошо сохранившиеся глиняные вазы и фрески, позволяющие восстановить интерьер лавки. Так, на стенах внутри помещений были нарисованы утки, курица, а также мифические сюжеты. Некоторые из них выполнены в технике, схожей с сегодняшней технологией 3D.

По словам Озанны, в ближайшее время проводится реставрация найденных объектов и лабораторный анализ, который возможно даст дополнительную информацию. Археологи надеются, что им удастся открыть доступ туристов к термополии к Пасхе, если позволят связанные с пандемией меры.

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