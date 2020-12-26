В Россию из Сирии прилетели 19 детей

Из Сирии в Россию вернулись еще 19 российских детей. Дети доставлены самолетом минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

"В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны РФ, на борту которого находились 19 детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Рейс с возвращенными детьми стал 12-м по счету с декабря 2018 года. Дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина.