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26.12.2020 18:25
Рубрика: Общество

В Россию из Сирии прилетели 19 детей

Текст: Владимир Емельяненко

Из Сирии в Россию вернулись еще 19 российских детей. Дети доставлены самолетом минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

Фото: iStock
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"В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны РФ, на борту которого находились 19 детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Рейс с возвращенными детьми стал 12-м по счету с декабря 2018 года. Дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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