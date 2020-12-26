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26.12.2020 04:50
Рубрика: Власть

В Сирии саперы РФ обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Российские саперы за время работы в Сирии разминировали более 10 тысяч гектаров местности и обезвредили свыше 150 тысяч взрывоопасных предметов. Силами инженерных подразделений также содержится переправа через реку Евфрат, по которой перевезено более 120 тысяч человек и 60 тысяч единиц техники.

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Об этом рассказал командующий группировкой войск ВС РФ в САР генерал-лейтенант Сергей Кузовлев на открытии аллеи инженерных войск на авиабазе в Хмеймиме. Создание аллеи приурочено к 320-летию инженерных войск. Военные высадили на ней деревья и установили монумент памяти саперов, погибших в локальных конфликтах, пишет ТАСС.

Пять лет работают в Сирии военнослужащие инженерных войск. Они, в частности, занимались разминированием Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора, а также обучают сирийских военных.

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