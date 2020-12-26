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26.12.2020 22:31
Рубрика: В мире

В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла

Текст: Александр Саможнев

Правоохранители установили личность взрывника из Нэшвилпа, который предположительно взорвал фургон в центре города. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает телеканал CBS News.

Фото: Terry Wyatt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Мэр Нэшвилла озвучил предварительную причину взрыва в городе

Начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк заявил в пятницу, что следователи обнаружили на месте преступления человеческие останки. Пока неясно, принадлежат ли они злоумышленнику или невинной жертве.

Полиция исходит из того, что взрыв является "преднамеренным актом". Мотив пока устанавливается.

Между тем, по крайней мере, 41 компания пострадала в результате нападения. Владелец ресторана The Melting Pot Бетси Уильямс рассказала, что фургон находился в этом районе города с четверга, информирует USA TODAY.

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