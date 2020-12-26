В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna

Острая аллергическая реакция проявилась у врача в Бостоне, штат Массачусетс после вакцинирования препаратом от коронавируса компании Moderna, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, это первый выявленный случай появления побочных эффектов вакцины от Moderna. Специалисты заявили, что не комментируют единичный случай аллергической реакции, но готовы внимательно изучить инцидент.

Врач почувствовал аллергическую реакцию сразу же после введения вакцины. После этого ему ввели противоаллергический препарат и поместили в отделение экстренной помощи. Спустя некоторое время медика выписали. Персонал объявил, что других негативных последствий выявлено не было.

Ранее были зафиксированы случаи аллергической реакции на вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения США (FDA) 11 декабря одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Применение препарата уже началось. А 8 декабря FDA разрешило регистрацию вакцины компании Moderna по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.