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26.12.2020 22:08
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 238 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 23 456 человек.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса

По сведениям на вечер 26 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля более 88 тысяч военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 986 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувшую пятницу и несколькими днями ранее. 2 139 пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят два человека изолированы по месту службы. Девятнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 771 лечится на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 14 человек, в состоянии средней тяжести - 10 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали почти 13,5 тысячи пациентов, четыре тысячи пятьсот шестнадцать из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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