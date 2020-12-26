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26.12.2020 07:00
Рубрика: Общество

Владимир Филиппов: Журналам из перечня ВАК изменят условия и поднимут планку

Текст: Александр Емельяненков
Новость для тех, кто собирается писать диссертацию или уже, и без диссертации, претендует на ученую степень: с будущего года начнут пересмотр состава диссоветов под новую номенклатуру научных специальностей. А журналам из перечня ВАК изменят условия и поднимут планку. Об этом рассказал "РГ" председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов по итогам состоявшегося в пятницу, 25 декабря, пленума ВАК.
Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

По его словам, на заседании были рассмотрены "актуальные и стратегические вопросы дальнейшего совершенствования системы аттестации научных кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук". В частности, намечен график введения новой номенклатуры научных специальностей.

- Ранее в номенклатуре было 453 специальности, - напомнил Владимир Филиппов. - Сейчас их осталось около 350. Из оставшихся абсолютное большинство получили новое актуализированное наименование. В этой связи предстоит большая работа по пересмотру специальностей в диссертационных советах…

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На практике это означает, что будут переформированы и заново утверждены персональные составы диссоветов - уже под новые научные специальности. Планируется, что такие процедуры удастся завершить в течение полутора лет - до 1 июля 2022 года. При этом должны быть обеспечены интересы лиц, которые подготовили диссертации для защит по прежним действующим специальностям, и тех, кто представит к защите работы уже по их новым формулировкам.

Председатель ВАК напомнил, что в системе аттестации научных кадров происходят и уже произошли другие важные перемены. Среди таких новаций - введение на определенных условиях в составы диссоветов кандидатов наук и ученых со степенью PhD, а также возможность защиты диссертаций по совокупности научных работ без написания самой диссертации. Теперь допускается создание диссоветов численностью от 11 человек и более. До этого было требование к составу диссоветов - не менее 19 человек.

Есть подвижки и на другом направлении - это все, что касается качества научных изданий из так называемого "перечня ВАК".

- Принято решение, - сообщил Владимир Филиппов, - создать при Министерстве науки и высшего образования РФ представительную рабочую группу из научной общественности с целью выработки подходов для повышения требований к качеству научных изданий, в которых публикуются основные результаты диссертаций. Планируется, что к заседанию ВАК в июне 2021 года будут подготовлены необходимые предложения по пересмотру в течение 2-3 лет действующего "перечня ВАК".

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