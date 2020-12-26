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26.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29258 случаев COVID-19 в регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7480
  • 2 Санкт-Петербург 3755
  • 3 Московская область 1615
  • 4 Нижегородская область  501
  • 5 Псковская область 425
  • 6 Свердловская область   406
  • 7 Воронежская область    389
  • 8 Ростовская область 389
  • 9 Республика Карелия 379
  • 10 Архангельская область  371
  • 11 Вологодская область    360
  • 12 Хабаровский край 346
  • 13 Республика Крым 342
  • 14 Пермский край  331
  • 15 Красноярский край 328
  • 16 Челябинская область    314
  • 17 Самарская область 307
  • 18 Республика Коми 287
  • 19 Ульяновская область    282
  • 20 Волгоградская область  281
  • 21 Саратовская область    277
  • 22 Мурманская область 273
  • 23 Иркутская область 270
  • 24 Забайкальский край 249
  • 25 Кировская область 249
  • 26 Ставропольский край    246
  • 27 Омская область 243
  • 28 Приморский край 241
  • 29 Тверская область 239
  • 30 Ленинградская область  230
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • 32 Алтайский край 219
  • 33 Удмуртская Республика  215
  • 34 Новгородская область   210
  • 35 Калининградская область 210
  • 36 Тульская область 206
  • 37 Брянская область 202
  • 38 Пензенская область 199
  • 39 Томская область 196
  • 40 Республика Саха (Якутия) 195
  • 41 Республика Бурятия 195
  • 42 Краснодарский край 190
  • 43 Ивановская область 187
  • 44 Ярославская область    187
  • 45 Белгородская область   186
  • 46 Курская область 183
  • 47 Орловская область 180
  • 48 Астраханская область   179
  • 49 Владимирская область   179
  • 50 Оренбургская область   179
  • 51 Республика Хакасия 177
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 176
  • 53 Калужская область 175
  • 54 Республика Башкортостан 165
  • 55 Смоленская область 160
  • 56 Тюменская область 160
  • 57 Новосибирская область  160
  • 58 Республика Дагестан    158
  • 59 Липецкая область 157
  • 60 Тамбовская область 156
  • 61 Сахалинская область    155
  • 62 Кемеровская область    149
  • 63 Чеченская Республика   145
  • 64 Амурская область 141
  • 65 Рязанская область 136
  • 66 Республика Чувашия 118
  • 67 Курганская область 113
  • 68 Костромская область    111
  • 69 Республика Калмыкия    110
  • 70 Республика Татарстан   104
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 103
  • 72 Республика Алтай 99
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 93
  • 74 Республика Адыгея 92
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 76 Республика Ингушетия   87
  • 77 Республика Мордовия    87
  • 78 Севастополь    83
  • 79 Камчатский край 77
  • 80 Республика Тыва 74
  • 81 Республика Марий Эл    52
  • 82 Магаданская область    39
  • 83 Еврейская автономная область   17
  • 84 Ненецкий автономный округ 7
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случаев (+1.0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,5%
  • 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
  • 3. Республика Алтай, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Республика Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев
  • Санкт-Петербург 82
  • Москва 77
  • Ростовская область     21
  • Красноярский край      21
  • Воронежская область    20
  • Московская область     19
  • Нижегородская область  19
  • Иркутская область      16
  • Свердловская область   15
  • Пермский край  14
  • Алтайский край 14
  • Краснодарский край     13
  • Республика Чувашия     12
  • Архангельская область  11
  • Ивановская область     10
  • Вологодская область    9
  • Республика Дагестан    9
  • Челябинская область    9
  • Владимирская область   8
  • Республика Коми 8
  • Республика Крым 8
  • Мурманская область     7
  • Астраханская область   7
  • Ставропольский край    7
  • Новосибирская область  7
  • Забайкальский край     7
  • Белгородская область   6
  • Тульская область       6
  • Волгоградская область  6
  • Саратовская область    6
  • Омская область 6
  • Республика Саха (Якутия)       6
  • Севастополь    5
  • Оренбургская область   5
  • Томская область 5
  • Республика Бурятия     5
  • Орловская область      4
  • Рязанская область      4
  • Ярославская область    4
  • Кемеровская область    4
  • Приморский край 4
  • Калужская область      3
  • Тверская область       3
  • Удмуртская Республика  3
  • Пензенская область     3
  • Ханты-Мансийский автономный округ      3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Курская область 2
  • Липецкая область       2
  • Смоленская область     2
  • Тамбовская область     2
  • Республика Северная Осетия - Алания    2
  • Республика Алтай       2
  • Еврейская автономная область   2
  • Костромская область    1
  • Республика Карелия     1
  • Республика Ингушетия   1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика   1
  • Республика Башкортостан 1
  • Курганская область     1
  • Республика Хакасия     1
  • Хабаровский край       1

За весь период по России умерло 54226 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 28185 человек
  • Москва 5602
  • Санкт-Петербург 3906
  • Московская область     1355
  • Республика Крым 556
  • Хабаровский край       502
  • Республика Карелия     497
  • Нижегородская область  448
  • Тверская область       421
  • Калининградская область 415
  • Пермский край  415
  • Свердловская область   408
  • Красноярский край      405
  • Республика Коми 395
  • Архангельская область  384
  • Ставропольский край    377
  • Воронежская область    375
  • Ульяновская область    361
  • Вологодская область    348
  • Иркутская область      335
  • Сахалинская область    302
  • Ханты-Мансийский автономный округ      298
  • Самарская область      294
  • Волгоградская область  282
  • Республика Башкортостан 269
  • Республика Бурятия     262
  • Забайкальский край     261
  • Кировская область      256
  • Приморский край 256
  • Орловская область      252
  • Брянская область       245
  • Псковская область      244
  • Омская область 242
  • Белгородская область   241
  • Новосибирская область  231
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 229
  • Ивановская область     222
  • Алтайский край 222
  • Ленинградская область  215
  • Томская область 213
  • Удмуртская Республика  205
  • Новгородская область   203
  • Тульская область       199
  • Республика Саха (Якутия)       198
  • Мурманская область     195
  • Ростовская область     195
  • Саратовская область    188
  • Курская область 186
  • Республика Хакасия     186
  • Ярославская область    185
  • Владимирская область   178
  • Кемеровская область    178
  • Калужская область      174
  • Оренбургская область   173
  • Липецкая область       171
  • Смоленская область     170
  • Тюменская область      163
  • Амурская область       146
  • Краснодарский край     141
  • Республика Дагестан    140
  • Рязанская область      139
  • Тамбовская область     134
  • Кабардино-Балкарская Республика 131
  • Костромская область    129
  • Республика Калмыкия    119
  • Республика Чувашия     118
  • Пензенская область     114
  • Севастополь    96
  • Курганская область     96
  • Республика Адыгея      93
  • Астраханская область   84
  • Карачаево-Черкесская Республика 82
  • Еврейская автономная область   82
  • Республика Алтай       79
  • Республика Мордовия    78
  • Камчатский край 77
  • Республика Северная Осетия - Алания    76
  • Чеченская Республика   69
  • Республика Тыва 63
  • Республика Ингушетия   57
  • Республика Марий Эл    51
  • Магаданская область    40
  • Челябинская область    31
  • Республика Татарстан   23
  • Чукотский автономный округ     6
  • Ненецкий автономный округ      3

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 426 439 человек.

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