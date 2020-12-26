За сутки в России подтверждено 29258 случаев COVID-19 в регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7480

2 Санкт-Петербург 3755

3 Московская область 1615

4 Нижегородская область 501

5 Псковская область 425

6 Свердловская область 406

7 Воронежская область 389

8 Ростовская область 389

9 Республика Карелия 379

10 Архангельская область 371

11 Вологодская область 360

12 Хабаровский край 346

13 Республика Крым 342

14 Пермский край 331

15 Красноярский край 328

16 Челябинская область 314

17 Самарская область 307

18 Республика Коми 287

19 Ульяновская область 282

20 Волгоградская область 281

21 Саратовская область 277

22 Мурманская область 273

23 Иркутская область 270

24 Забайкальский край 249

25 Кировская область 249

26 Ставропольский край 246

27 Омская область 243

28 Приморский край 241

29 Тверская область 239

30 Ленинградская область 230

31 Ханты-Мансийский автономный округ 226

32 Алтайский край 219

33 Удмуртская Республика 215

34 Новгородская область 210

35 Калининградская область 210

36 Тульская область 206

37 Брянская область 202

38 Пензенская область 199

39 Томская область 196

40 Республика Саха (Якутия) 195

41 Республика Бурятия 195

42 Краснодарский край 190

43 Ивановская область 187

44 Ярославская область 187

45 Белгородская область 186

46 Курская область 183

47 Орловская область 180

48 Астраханская область 179

49 Владимирская область 179

50 Оренбургская область 179

51 Республика Хакасия 177

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 176

53 Калужская область 175

54 Республика Башкортостан 165

55 Смоленская область 160

56 Тюменская область 160

57 Новосибирская область 160

58 Республика Дагестан 158

59 Липецкая область 157

60 Тамбовская область 156

61 Сахалинская область 155

62 Кемеровская область 149

63 Чеченская Республика 145

64 Амурская область 141

65 Рязанская область 136

66 Республика Чувашия 118

67 Курганская область 113

68 Костромская область 111

69 Республика Калмыкия 110

70 Республика Татарстан 104

71 Кабардино-Балкарская Республика 103

72 Республика Алтай 99

73 Карачаево-Черкесская Республика 93

74 Республика Адыгея 92

75 Республика Северная Осетия-Алания 88

76 Республика Ингушетия 87

77 Республика Мордовия 87

78 Севастополь 83

79 Камчатский край 77

80 Республика Тыва 74

81 Республика Марий Эл 52

82 Магаданская область 39

83 Еврейская автономная область 17

84 Ненецкий автономный округ 7

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случаев (+1.0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,5%

2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%

3. Республика Алтай, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Республика Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7% За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев Санкт-Петербург 82

Москва 77

Ростовская область 21

Красноярский край 21

Воронежская область 20

Московская область 19

Нижегородская область 19

Иркутская область 16

Свердловская область 15

Пермский край 14

Алтайский край 14

Краснодарский край 13

Республика Чувашия 12

Архангельская область 11

Ивановская область 10

Вологодская область 9

Республика Дагестан 9

Челябинская область 9

Владимирская область 8

Республика Коми 8

Республика Крым 8

Мурманская область 7

Астраханская область 7

Ставропольский край 7

Новосибирская область 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Тульская область 6

Волгоградская область 6

Саратовская область 6

Омская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Севастополь 5

Оренбургская область 5

Томская область 5

Республика Бурятия 5

Орловская область 4

Рязанская область 4

Ярославская область 4

Кемеровская область 4

Приморский край 4

Калужская область 3

Тверская область 3

Удмуртская Республика 3

Пензенская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Курская область 2

Липецкая область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Алтай 2

Еврейская автономная область 2

Костромская область 1

Республика Карелия 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Курганская область 1

Республика Хакасия 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 54226 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 28185 человек Москва 5602

Санкт-Петербург 3906

Московская область 1355

Республика Крым 556

Хабаровский край 502

Республика Карелия 497

Нижегородская область 448

Тверская область 421

Калининградская область 415

Пермский край 415

Свердловская область 408

Красноярский край 405

Республика Коми 395

Архангельская область 384

Ставропольский край 377

Воронежская область 375

Ульяновская область 361

Вологодская область 348

Иркутская область 335

Сахалинская область 302

Ханты-Мансийский автономный округ 298

Самарская область 294

Волгоградская область 282

Республика Башкортостан 269

Республика Бурятия 262

Забайкальский край 261

Кировская область 256

Приморский край 256

Орловская область 252

Брянская область 245

Псковская область 244

Омская область 242

Белгородская область 241

Новосибирская область 231

Ямало-Ненецкий автономный округ 229

Ивановская область 222

Алтайский край 222

Ленинградская область 215

Томская область 213

Удмуртская Республика 205

Новгородская область 203

Тульская область 199

Республика Саха (Якутия) 198

Мурманская область 195

Ростовская область 195

Саратовская область 188

Курская область 186

Республика Хакасия 186

Ярославская область 185

Владимирская область 178

Кемеровская область 178

Калужская область 174

Оренбургская область 173

Липецкая область 171

Смоленская область 170

Тюменская область 163

Амурская область 146

Краснодарский край 141

Республика Дагестан 140

Рязанская область 139

Тамбовская область 134

Кабардино-Балкарская Республика 131

Костромская область 129

Республика Калмыкия 119

Республика Чувашия 118

Пензенская область 114

Севастополь 96

Курганская область 96

Республика Адыгея 93

Астраханская область 84

Карачаево-Черкесская Республика 82

Еврейская автономная область 82

Республика Алтай 79

Республика Мордовия 78

Камчатский край 77

Республика Северная Осетия - Алания 76

Чеченская Республика 69

Республика Тыва 63

Республика Ингушетия 57

Республика Марий Эл 51

Магаданская область 40

Челябинская область 31

Республика Татарстан 23

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 426 439 человек.