За сутки в России подтверждено 29258 случаев COVID-19 в регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7480
- 2 Санкт-Петербург 3755
- 3 Московская область 1615
- 4 Нижегородская область 501
- 5 Псковская область 425
- 6 Свердловская область 406
- 7 Воронежская область 389
- 8 Ростовская область 389
- 9 Республика Карелия 379
- 10 Архангельская область 371
- 11 Вологодская область 360
- 12 Хабаровский край 346
- 13 Республика Крым 342
- 14 Пермский край 331
- 15 Красноярский край 328
- 16 Челябинская область 314
- 17 Самарская область 307
- 18 Республика Коми 287
- 19 Ульяновская область 282
- 20 Волгоградская область 281
- 21 Саратовская область 277
- 22 Мурманская область 273
- 23 Иркутская область 270
- 24 Забайкальский край 249
- 25 Кировская область 249
- 26 Ставропольский край 246
- 27 Омская область 243
- 28 Приморский край 241
- 29 Тверская область 239
- 30 Ленинградская область 230
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 226
- 32 Алтайский край 219
- 33 Удмуртская Республика 215
- 34 Новгородская область 210
- 35 Калининградская область 210
- 36 Тульская область 206
- 37 Брянская область 202
- 38 Пензенская область 199
- 39 Томская область 196
- 40 Республика Саха (Якутия) 195
- 41 Республика Бурятия 195
- 42 Краснодарский край 190
- 43 Ивановская область 187
- 44 Ярославская область 187
- 45 Белгородская область 186
- 46 Курская область 183
- 47 Орловская область 180
- 48 Астраханская область 179
- 49 Владимирская область 179
- 50 Оренбургская область 179
- 51 Республика Хакасия 177
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 176
- 53 Калужская область 175
- 54 Республика Башкортостан 165
- 55 Смоленская область 160
- 56 Тюменская область 160
- 57 Новосибирская область 160
- 58 Республика Дагестан 158
- 59 Липецкая область 157
- 60 Тамбовская область 156
- 61 Сахалинская область 155
- 62 Кемеровская область 149
- 63 Чеченская Республика 145
- 64 Амурская область 141
- 65 Рязанская область 136
- 66 Республика Чувашия 118
- 67 Курганская область 113
- 68 Костромская область 111
- 69 Республика Калмыкия 110
- 70 Республика Татарстан 104
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 103
- 72 Республика Алтай 99
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 93
- 74 Республика Адыгея 92
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 76 Республика Ингушетия 87
- 77 Республика Мордовия 87
- 78 Севастополь 83
- 79 Камчатский край 77
- 80 Республика Тыва 74
- 81 Республика Марий Эл 52
- 82 Магаданская область 39
- 83 Еврейская автономная область 17
- 84 Ненецкий автономный округ 7
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случаев (+1.0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,5%
- 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
- 3. Республика Алтай, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Республика Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев
- Санкт-Петербург 82
- Москва 77
- Ростовская область 21
- Красноярский край 21
- Воронежская область 20
- Московская область 19
- Нижегородская область 19
- Иркутская область 16
- Свердловская область 15
- Пермский край 14
- Алтайский край 14
- Краснодарский край 13
- Республика Чувашия 12
- Архангельская область 11
- Ивановская область 10
- Вологодская область 9
- Республика Дагестан 9
- Челябинская область 9
- Владимирская область 8
- Республика Коми 8
- Республика Крым 8
- Мурманская область 7
- Астраханская область 7
- Ставропольский край 7
- Новосибирская область 7
- Забайкальский край 7
- Белгородская область 6
- Тульская область 6
- Волгоградская область 6
- Саратовская область 6
- Омская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Севастополь 5
- Оренбургская область 5
- Томская область 5
- Республика Бурятия 5
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Ярославская область 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Калужская область 3
- Тверская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Курская область 2
- Липецкая область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Алтай 2
- Еврейская автономная область 2
- Костромская область 1
- Республика Карелия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Курганская область 1
- Республика Хакасия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 54226 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 28185 человек
- Москва 5602
- Санкт-Петербург 3906
- Московская область 1355
- Республика Крым 556
- Хабаровский край 502
- Республика Карелия 497
- Нижегородская область 448
- Тверская область 421
- Калининградская область 415
- Пермский край 415
- Свердловская область 408
- Красноярский край 405
- Республика Коми 395
- Архангельская область 384
- Ставропольский край 377
- Воронежская область 375
- Ульяновская область 361
- Вологодская область 348
- Иркутская область 335
- Сахалинская область 302
- Ханты-Мансийский автономный округ 298
- Самарская область 294
- Волгоградская область 282
- Республика Башкортостан 269
- Республика Бурятия 262
- Забайкальский край 261
- Кировская область 256
- Приморский край 256
- Орловская область 252
- Брянская область 245
- Псковская область 244
- Омская область 242
- Белгородская область 241
- Новосибирская область 231
- Ямало-Ненецкий автономный округ 229
- Ивановская область 222
- Алтайский край 222
- Ленинградская область 215
- Томская область 213
- Удмуртская Республика 205
- Новгородская область 203
- Тульская область 199
- Республика Саха (Якутия) 198
- Мурманская область 195
- Ростовская область 195
- Саратовская область 188
- Курская область 186
- Республика Хакасия 186
- Ярославская область 185
- Владимирская область 178
- Кемеровская область 178
- Калужская область 174
- Оренбургская область 173
- Липецкая область 171
- Смоленская область 170
- Тюменская область 163
- Амурская область 146
- Краснодарский край 141
- Республика Дагестан 140
- Рязанская область 139
- Тамбовская область 134
- Кабардино-Балкарская Республика 131
- Костромская область 129
- Республика Калмыкия 119
- Республика Чувашия 118
- Пензенская область 114
- Севастополь 96
- Курганская область 96
- Республика Адыгея 93
- Астраханская область 84
- Карачаево-Черкесская Республика 82
- Еврейская автономная область 82
- Республика Алтай 79
- Республика Мордовия 78
- Камчатский край 77
- Республика Северная Осетия - Алания 76
- Чеченская Республика 69
- Республика Тыва 63
- Республика Ингушетия 57
- Республика Марий Эл 51
- Магаданская область 40
- Челябинская область 31
- Республика Татарстан 23
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 426 439 человек.