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27.12.2020 14:40
Рубрика: Общество

30 и 31 декабря объявят нерабочими днями в педагогических вузах

Текст: Ксения Колесникова
В ведении Минпросвещения - не только школы, но и 33 федеральных педагогических вуза. Будет ли снижаться плата за обучение для студентов? Какие еще "подарки" их ждут? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Сергей Кравцов: Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10 процентов плату по "внебюджету". Почему 10 процентов? Потому что мы не можем снижать зарплату преподавателям, потому что преподаватель читает лекции как очно, так и в дистанционном режиме. Но провести определенную оптимизацию и пойти навстречу студентам наши вузы могут.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Педагогические университеты сегодня во многих вещах показывают достойные, в чем-то передовые результаты. В этот непростой год я хочу еще раз поблагодарить и отметить работу педагогических университетов по целому ряду направлений, одно из которых - замечательная волонтерская работа, поддержка и связь, которую организовали наши студенты с педагогами по всей стране, помогая им в дистанционных форматах - проект "Волонтеры просвещения".

И еще одно важное объявление в части работы педагогических вузов, поздравляя всех студентов и преподавательских состав с наступающим новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких. Еще раз всем желаю самых теплых и радостных моментов.

Полную версию "Делового завтрака" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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