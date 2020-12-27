Аграриям не хватает иностранных рабочих рук

Аграрии попросили власти упростить въезд иностранным рабочим. Если до начала посевных работ проблему не решить, есть риск недособрать урожай.

По данным минсельхоза, общая потребность российского АПК в рабочей силе за счет внешней миграции составляет более 39 тысяч человек на весь сезон. В 2020 году были привлечены 21,4 тысячи человек. В этом сезоне снять проблему удалось за счет перераспределения специалистов из других отраслей, а также студентов аграрных вузов. Но с окончанием сезона на родину уехали и оставшиеся мигранты. В ближайшее время минсельхоз намерен разработать и представить в правительство предложения по решению проблемы.

Аграрии хотели бы, чтобы для АПК вопрос с мигрантами был решен по примеру строительной отрасли, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Ранее свои предложения по упрощению въезда мигрантам в правительство направил минстрой. По предложениям ведомства, рабочие должны не ранее чем за три дня до приезда пройти ПЦР-тест на коронавирус и предоставить справку об этом. Работодатель должен организовать иностранцам места постоянного проживания, поставить их на миграционный учет и официально трудоустроить.

Расходы на эти и другие меры аграрии готовы нести, заверяет Красильников. Даже с ними себестоимость критично не вырастет. Сейчас в опте рост составляет 100-120%. И среди многих факторов - увеличение расходов на кадры.

А поиск замены среди россиян тоже усложняется COVID-19 - многие соотечественники предпочитают остаться без работы, но избежать риска заражения.

Из-за невозможности организовать въезд иностранных сотрудников в 2020 году производители ягод потеряли несколько тысяч тонн урожая, подсчитывает генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий. По ее данным, во многих регионах затраты на оплату труда сезонных рабочих из-за дефицита таких кадров в 2020 году выросли в два-три раза. В итоге выросла себестоимость продукции для производителей и ее стоимость для жителей России.

По ее словам, производители ягод и другие участники плодоовощной отрасли готовы организовать двухнедельный карантин для въезжающих рабочих, проверять справки об отсутствии заражения COVID-19, проводить тестирование на коронавирус для вновь приехавших на месте, организовать вакцинацию сотрудников и т.д.

Необходимость в иностранных специалистах обусловлена не низкой зарплатой, отмечает Козий. Как правило, сезонные рабочие в таких хозяйствах получают от 30 до 80 тысяч рублей в месяц. Основная сложность заключается в том, что производителям ягод нужны опытные и квалифицированные специалисты, работающие в хозяйствах из года в год.

"Участники ягодной отрасли задействуют большое число иностранных агрономов, механизаторов и других специалистов, нужного количества сотрудников с такой квалификацией и необходимым опытом в нашей стране просто нет", - поясняет Козий.

Запрещая въезд мигрантам, предотвратить распространение вируса нельзя, считает эксперт. Кроме того, в отрасли большинство работ ведется на свежем воздухе, а большинство хозяйств расположены вдали от крупных городов. Это значительно снижает риск распространения заболеваний.