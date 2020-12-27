Аграриям не хватает иностранных рабочих рук

Новости

В Татарстане от COVID-19 вылечили 101-летнюю женщину 20:48
Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне 20:44
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех 19:46
Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Поле зовет

Аграриям не хватает иностранных рабочих рук
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Аграрии попросили власти упростить въезд иностранным рабочим. Если до начала посевных работ проблему не решить, есть риск недособрать урожай.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным минсельхоза, общая потребность российского АПК в рабочей силе за счет внешней миграции составляет более 39 тысяч человек на весь сезон. В 2020 году были привлечены 21,4 тысячи человек. В этом сезоне снять проблему удалось за счет перераспределения специалистов из других отраслей, а также студентов аграрных вузов. Но с окончанием сезона на родину уехали и оставшиеся мигранты. В ближайшее время минсельхоз намерен разработать и представить в правительство предложения по решению проблемы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Куда исчезли из России трудовые мигранты и вернутся ли они обратно

Аграрии хотели бы, чтобы для АПК вопрос с мигрантами был решен по примеру строительной отрасли, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Ранее свои предложения по упрощению въезда мигрантам в правительство направил минстрой. По предложениям ведомства, рабочие должны не ранее чем за три дня до приезда пройти ПЦР-тест на коронавирус и предоставить справку об этом. Работодатель должен организовать иностранцам места постоянного проживания, поставить их на миграционный учет и официально трудоустроить.

Расходы на эти и другие меры аграрии готовы нести, заверяет Красильников. Даже с ними себестоимость критично не вырастет. Сейчас в опте рост составляет 100-120%. И среди многих факторов - увеличение расходов на кадры.

А поиск замены среди россиян тоже усложняется COVID-19 - многие соотечественники предпочитают остаться без работы, но избежать риска заражения.

Из-за невозможности организовать въезд иностранных сотрудников в 2020 году производители ягод потеряли несколько тысяч тонн урожая, подсчитывает генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий. По ее данным, во многих регионах затраты на оплату труда сезонных рабочих из-за дефицита таких кадров в 2020 году выросли в два-три раза. В итоге выросла себестоимость продукции для производителей и ее стоимость для жителей России.

По ее словам, производители ягод и другие участники плодоовощной отрасли готовы организовать двухнедельный карантин для въезжающих рабочих, проверять справки об отсутствии заражения COVID-19, проводить тестирование на коронавирус для вновь приехавших на месте, организовать вакцинацию сотрудников и т.д.

Необходимость в иностранных специалистах обусловлена не низкой зарплатой, отмечает Козий. Как правило, сезонные рабочие в таких хозяйствах получают от 30 до 80 тысяч рублей в месяц. Основная сложность заключается в том, что производителям ягод нужны опытные и квалифицированные специалисты, работающие в хозяйствах из года в год.

"Участники ягодной отрасли задействуют большое число иностранных агрономов, механизаторов и других специалистов, нужного количества сотрудников с такой квалификацией и необходимым опытом в нашей стране просто нет", - поясняет Козий.

Запрещая въезд мигрантам, предотвратить распространение вируса нельзя, считает эксперт. Кроме того, в отрасли большинство работ ведется на свежем воздухе, а большинство хозяйств расположены вдали от крупных городов. Это значительно снижает риск распространения заболеваний.

Экономика АПК Общество Соцсфера Миграция Правительство Минсельхоз Миграционный учет в России

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего