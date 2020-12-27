Новости

В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 26.12.2020
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла 26.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих 26.12.2020
Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 26.12.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 26.12.2020
Московский зоопарк объявил о новогодней акции 26.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов 26.12.2020
Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города 26.12.2020
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 26.12.2020
Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой 26.12.2020
Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром 26.12.2020
Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез после победы Щербаковой 26.12.2020
Белорусские пловцы показали высокие результаты на Кубке Сальникова 26.12.2020
Глава правительства Крыма заболел коронавирусом 26.12.2020
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" 26.12.2020
Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на ЧР 26.12.2020
Посетители работавшего ночью высотного ресторана в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда 26.12.2020
В центре Москвы накрыли подпольную ковид-вечеринку 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 01:50
Рубрика: Общество

Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов, рассказали в Гидрометцентре. 30 декабря синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, усилятся и порывы ветра до 10-11 метров в секунду.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Новый год в Москве может потеплеть до плюс 4 градусов и пойти дождь

"Новогодняя ночь будет теплой. Температурный фон составит от минус двух до плюс двух градусов. Потеплению будет способствовать циклоническая деятельность с запада", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ученый отметил, что предновогодняя погода по всей стране будет нескучной. Так воскресенье и понедельник в центре европейской России будут действительно зимними днями. Температура ночью понизятся до 10-15 градусов, а днем составит шесть-семь мороза. Во вторник температура будет примерно такой же. Днем 30 декабря температура будет около ноля.

Превышать норму на последней неделе 2020 года температуры будут в Санкт-Петербурге. В понедельник здесь от двух до четырех градусов мороза, в дальнейшем градусы будут повышаться. Суровые морозы ненадолго отступят и в регионах Западной Сибири. Перемены вызовет установившийся антициклон, отметил синоптик.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации