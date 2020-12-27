Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России

В центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов, рассказали в Гидрометцентре. 30 декабря синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, усилятся и порывы ветра до 10-11 метров в секунду.

"Новогодняя ночь будет теплой. Температурный фон составит от минус двух до плюс двух градусов. Потеплению будет способствовать циклоническая деятельность с запада", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ученый отметил, что предновогодняя погода по всей стране будет нескучной. Так воскресенье и понедельник в центре европейской России будут действительно зимними днями. Температура ночью понизятся до 10-15 градусов, а днем составит шесть-семь мороза. Во вторник температура будет примерно такой же. Днем 30 декабря температура будет около ноля.

Превышать норму на последней неделе 2020 года температуры будут в Санкт-Петербурге. В понедельник здесь от двух до четырех градусов мороза, в дальнейшем градусы будут повышаться. Суровые морозы ненадолго отступят и в регионах Западной Сибири. Перемены вызовет установившийся антициклон, отметил синоптик.