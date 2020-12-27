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27.12.2020 17:57
Рубрика: Спорт

Четче, чем Кэнэн

Рекорд казанского снайпера не спас УНИКС от поражения в матче с ЦСКА
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
В выходные в регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги состоялся ряд игр, в том числе и главный матч недели, в котором ЦСКА одержал гостевую победу над казанским УНИКСом - 83:76.
На этот раз казанскому УНИКСу не удалось сдержать ЦСКА на своем паркете. Фото: VTB league На этот раз казанскому УНИКСу не удалось сдержать ЦСКА на своем паркете. Фото: VTB league
На этот раз казанскому УНИКСу не удалось сдержать ЦСКА на своем паркете. Фото: VTB league

Интересный факт: несмотря на доминирование армейцев в последние годы, с 2017-го Казань оставалась неприступной для москвичей. Более того, три последних матча между этими командами завершились именно в пользу УНИКСа. Преодолеть казанский комплекс ЦСКА смог только сейчас. И то с превеликим трудом.

Фото: Пресс-служба Единой лиги
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Весь матч команды шли вровень: счет менялся 13 раз. Ключевым стало начало четвертой четверти, когда армейцы выдали рывок 7:0 и сумели сохранить нужную дистанцию до конца встречи. У хозяев солировал Азейя Кэнэн, у которого за плечами шесть сезонов в НБА. Американец набрал 36 очков, установив снайперский рекорд результативности сезона в Единой лиге. Причем половину очков Кэнэну принесли броски с линии штрафных, откуда он промахнулся лишь однажды - 18/19. Но даже куражного Кэнэна оказалось недостаточно, чтобы остановить нынешний ЦСКА, для которого эта победа с учетом Евролиги стала уже 13-й кряду. У победителей самым результативным оказался Майк Джеймс, у которого 22 очка.

Лидер УНИКСа Айзея Кэнэн набрал в матче с ЦСКА 36 очков

Авторами еще одного рекорда в Казани стали болельщики: на матче УНИКСа с ЦСКА была зафиксирована рекордная посещаемость для сезона-2020/2021 Единой лиги - 3123 зрителя. Обычные цифры для обычного времени, но в условиях коронавирусных ограничений - показатель весьма солидный и отрадный.

Что касается других матчей, выделим уверенную победу "Химок" в Перми над "Пармой" - 103:83. Подмосковная команда повторила рекорд сезона по количеству точных трехочковых (17), причем особенно в этом компоненте преуспел Алексей Швед, реализовавший семь из восьми попыток из-за дуги.

Фото: vtb-league.com
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Также отметим выездной успех питерского "Зенита" в матче с казахстанской "Астаной" - 77:70. Именно "сине-бело-голубые" завершат этот год лидером "регулярки" Единой лиги.

Ну а последняя игра уходящего года в Единой лиге состоится сегодня в Нижнем Новгороде, где одноименный клуб примет таллинский "Калев".

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