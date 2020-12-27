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27.12.2020 09:51
Рубрика: Экономика

Большинство россиян ждут повышения зарплаты в 2021 году

Текст: Иван Черноусов
Россияне ждут повышения зарплаты, стабильности и карьерного роста в 2021 году. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше половины россиян в предстоящем году ожидают повышения зарплаты (59%). Стабильность важна для 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян. Работать под началом адекватного руководства в 2021 году мечтают 26% опрошенных. Каждый четвертый рассчитывает на новые интересные задачи и проекты (25%). 17% россиян хотят улучшения рабочих условий. Для 16% респондентов важен апгрейд системы мотивации. Каждый одиннадцатый хочет признания своего труда (9%). Снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе в 2021 году ждут 5% и 4% респондентов соответственно. 8% ответивших признались, что уже ничего не ждут от работы в будущем году.

Фото: Cyano66 / Istock
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Повышения зарплаты женщины и мужчины ждут одинаково (59 и 60% соответственно), а вот о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще мужчин.

Чаще остальных же о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц (66%). Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ждут респонденты моложе 24 лет (41% и 50% соответственно).

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