Ошибочно считать, что ежедневно самое большое количество пассажиров в Москве перевозит подземка (9 миллионов).

Не умаляем значимости столичного метро, однако лифтами ежедневно пользуются около 15 миллионов человек. Форсированные темпы развития Москвы и его жилищного хозяйства предъявляют к вертикальному транспорту высокие требования, которым, к слову, лифтовики не только соответствуют, но и часто опережают. О том, как возможно постоянно улучшать качество сервиса, о внедрении инновационных решений, позволяющих повысить комфорт и безопасность вертикального транспорта, "РГ" рассказал гендиректор компании Мослифт Вартан Авакян.

Вартан Нахапетович, по решению столичной мэрии, находясь в лифте, мы обязаны быть в маске и перчатках. А повлияла ли пандемия на разработку каких-либо технических решений, способных поддерживать в кабине здоровый микроклимат?

Вартан Авакян: Да, лифт должен быть не только технически, но и бактериологически безопасным. Замкнутое пространство является благоприятной средой для передачи бактерий и вирусов, поэтому наша команда еще в феврале-марте задумалась о том, как обезопасить пассажиров, контактирующих с кнопками и воздухом в кабине. И сегодня разработана интегрированная в лифт система, которая одновременно вентилирует и обеззараживает кабину. Декларация о безопасности аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории Меридиан на нее получена, ждем заключения Института Гамалеи по бактерицидной и противовирусной эффективности.

Еще работаем над системой бесконтактного управления лифтом. Это интернет вещей в действии. В некоторых бизнес-центрах и отелях она уже действует: система распознает лицо зарегистрированного в этом здании человека или считывает информацию с его ID-карты или смартфона, и везет его на нужный этаж. Это не фантастика, просто такая система пока не имеет массового распространения.

Какие еще инновационные решения планируются к внедрению или уже реализованы в современных лифтах, например, "Стрижах", которые смонтированы в рамках проекта "Смарт-квартал" в Марьино, по всей Москве и даже за ее пределами?

Вартан Авакян: В "Стрижах" реализована опция системы видеосвязи "Пассажир - диспетчер". Возможность видеть специалиста может помочь пассажиру справиться с волнением в случае внезапной остановки лифта. Сбои случаются редко, но полностью исключать их нельзя. Особенно это важно, если в непредвиденную ситуацию попал ребенок или человек, страдающий клаустрофобией. Многие считают видеосвязь излишней. Мое мнение: если видеосвязь поможет хотя бы одному человеку, она уже имеет смысл.

Лифт служит 25 лет, и сегодня его надо сделать таким, чтобы к концу срока службы он не устарел

Сейчас работаем над повышением "чуткости" системы контроля нахождения людей, животных или предметов в дверном проеме. Инфракрасный датчик может не увидеть препятствия в определенной проекции: например, тонкое ребро поводка от собаки или рука ребенка. И мы сейчас тестируем различные системы, которые позволяют повысить чувствительность датчиков, увидеть препятствие еще на подходе к дверям лифта. Надеюсь, скоро мы сможем использовать эту систему в массовом производстве.

Насколько цифровизация проникла в отрасль и как она помогает сделать лифт более комфортным и безопасным?

Вартан Авакян: На ней строится управление лифтовым хозяйством. Например, система удаленного мониторинга, когда лифт анализирует состояние своих компонентов и посылает сигнал об обнаружении проблемы в сервисную организацию раньше, чем ее обнаружит пользователь. А электромеханик еще до прибытия на место уже знает, что его ждет и как эту проблему можно решить. Или система предиктивного анализа - на основании данных системы удаленного мониторинга можно заранее прогнозировать выход компонентов из строя, сокращать время простоя лифтов, оптимизировать графики техобслуживания и т.д.

С 2017 года в компании создан департамент цифровизации и информационных технологий. Уверен, нет предела повышению качества обслуживания лифта. А превентивные меры возможны только при наличии информации.

Например, статистика показывает, что сбои в работе, как правило, случаются в определенные часы и дни: на это время назначаются дополнительные дежурства. Если же анализировать дальше, видны более тонкие вещи: конкретные округа, районы и даже дома и подъезды, где это в основном и происходит. Сейчас много рассуждений про искусственный интеллект и нейросети, но надо понимать, что они будут эффективны только при накопленной большой базе данных.

То есть чем больше мы накапливаем и анализируем информацию, тем лучше можем выполнять свою работу. Как лидирующая компания на рынке, обслуживающая почти 80 тысяч единиц лифтов, мы обязаны делать все, чтобы накапливать эту информацию и быть интеллектуальным центром для индустрии.

Москва на глазах меняется к лучшему: сейчас мы живем в абсолютно других реалиях, чем 10 лет назад. В сфере обустройства жизненных пространств задаются высочайшие стандарты. Вертикальный транспорт - неотъемлемая часть этого пространства и, как одна из составляющих комфорта, тоже должен соответствовать высоким стандартам. А может быть, даже быть чуть впереди, задавать эти стандарты. Лифт служит 25 лет, и поэтому мы сегодня должны сделать его таким, чтобы он к концу срока службы не устарел.

Вы возглавляете "Мослифт" почти четыре года. Что удалось сделать за это время? Чем вы особо гордитесь?

Вартан Авакян: Самое большое достижение - это команда, нацеленная на результат, мы стали единым организмом. Компания является точкой притяжения для талантливых людей с рынка труда, поддерживает и продвигает свои кадры. Мы бережно храним и развиваем то позитивное, что десятилетиями накапливалось в Мослифте, и продолжаем развивать знания и компетенции сотрудников. А они, в свою очередь, понимают масштаб и ответственность своей работы. Благодаря этому коллективу и появился лифт "Стриж", которым сегодня гордимся. Он на порядок меньше дает сбоев, чем другие лифты, которые мы сегодня обслуживаем. И я хочу поблагодарить команду создателей и сервисных подразделений за этот лифт.

Давайте немного пофантазируем. Каким может быть лифт лет через 20-30?

Вартан Авакян: Мне видится лифт с высоким уровнем интеллекта, который будет идентифицировать подходящего к лифту пассажира, узнавать его и сразу определять, какой этаж ему необходим. Лифт, который сможет общаться с человеком, зная его предпочтения.

Уже сегодня в мире есть проекты (ThyssenKrupp Elevator MULTI), где лифт служит не просто подъемником, а транспортом для перемещения по офису не только по вертикали, но и по горизонтали без канатов. И это на самом деле может иметь право на жизнь. Есть расчеты экспертов, что к 2050 году 68 процентов людей будут жить в агломерациях. Сегодня в Москве проживает 10 процентов населения страны, и 20 процентов - в столичной агломерации. Очевидно, что тренд к урбанизации усилится. Земля будет дорожать, а город - расти в высоту, это объективный процесс.

А значит, возрастет значение вертикального транспорта: он должен быть быстрым, безопасным, комфортным, со всеми теми опциями, о которых мы выше говорили. Скорость лифта будет рассматриваться как конкурентное преимущество офисов и жилых домов.

Поэтому нашей компании предстоит увеличивать скорости, повышать комфортность и безопасность, не только ограничиваться выполнением нынешних требований к лифтовому оборудованию, а задавать более высокие и жесткие стандарты, которые позволяют пользователю получать наилучшую на сегодня услугу, то есть не следовать тренду, а задавать его!