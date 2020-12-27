Диетолог дала пять советов, как накрыть идеальный новогодний стол

После новогоднего застолья учащаются вызовы скорой помощи и прибавляется работы врачам. Панкреатиты, проблемы с желудком, скачки давления, сахара и всего того, что подскакивать не должно.

В преддверии встречи 2021 года корреспондент "Российской газеты" решила посоветоваться с опытным диетологом, заведующей кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, Ириной Дядиковой. Проблемами правильного питания она занимается уже почти 45 лет. Так как накрыть стол и вкусно, и приятно, и так, чтобы не тяжело было после пиршества?

Утка против индейки

"Традиционная рождественская кухня - птица или мясо целиком и овощные зеленые салаты. Стол, конечно, должен быть праздничным. И если это птица, то пятикилограммовой индейке лучше предпочесть маленькую утку с яблоками", - дает первый совет диетолог.

При запекании не стоит обкладывать ее жареным картофелем, попробуйте заменить его яблоками и сухофруктами. И полезнее, и вкуснее. Причем яблоки и сухофрукты не закладываем в чрево птицы, где они впитают в себя много жира, а кладем рядом с уткой. Кстати, они будут и красивее выглядеть.

Большое число людей соблюдает в это время пост, им можно заменить мясо на рыбу. Выбираем более праздничную, красную, рыбу, ее можно запечь в фольге в духовке. Или сделать фаршированную или заливную рыбу - вспомним бессмертную "Иронию судьбы".

Полезное оливье

Без традиционного оливье тоже вряд ли обойтись. Делаем его менее жирным, без майонеза. Попробуйте вместо этой вредной приправы заправить салат йогуртом и соком грейфрута, предлагает ИринаДядикова. И напоминает, что в настоящую рецептуру салата оливье не входит вареная колбаса. Вместо нее нужно положить отварную куриную грудку или кусочек говядины.

"А в сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко, - продолжает советовать диетолог. - И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца. Получится вкусный и менее калорийный майонез".

Не ешьте много мандаринов

И совсем не модно ставить на стол колбасную и сырную нарезку, которая, как правило, остается нетронутой и к утру превращается в подсохших лебедей. Их прекрасно заменят орехи, фрукты и виноград.

"Предостерегу также от солений и маринадов, - говорит Ирина Дядикова. - Они содержат ударное количество соли и уксуса. Лучше заменить их свежими овощами".

Символ Нового года - мандарины, вкусные и ароматные. "Но не ешьте их по десять штук: сок мандарина достаточно агрессивен", - настоятельно советует собеседница "РГ".

Бульон пополам с вином

Первого января желательно принять душ и погулять на свежем воздухе. И не вздумайте доедать вчерашние салаты.

"Прекрасно пойдет суп, например, хаш, концентрированный бульон из говяжьих внутренностей, его долго варят, он богат веществами, которые стимулируют работу желудка, - перечисляет диетолог. - В Греции, например, делают куриный бульон, исключительно из петуха, пополам с вином. Через 15 минут отмечается улучшение физического состояния".

Главный же совет не меняется веками: во всем знать меру.

Запоминайте!

Итак, подытожим. Вот пять советов к новогоднему застолью от диетолога Ирины Дядиковой:

Первый. Мясо птицы запекайте в духовке с яблоками и сухофруктами.

Второй. Готовьте заливную рыбу.

Третий. Оливье обойдется без майонеза и колбасы.

Четвертый. Откажитесь от колбасной нарезки.

Пятый. Скажите "нет" соленьям и маринадам

Переходим на индивидуальную диету

Диетология еще в советские времена была очень скрупулезной и хорошо проработанной наукой. Достаточно вспомнить Книгу о здоровой пище, где досконально взвешена ценность каждого продукта разнообразного меню.

Оказывается, в те времена существовало 15 клинических диет. И лишь совсем недавно все они заменены на три основные. Но диетологи сегодня предпочитают разрабатывать индивидуальные диеты. И это связано с тем, что человек, как правило, страдает не одним заболеванием, а сразу несколькими. То, что можно употреблять при одной болезни, категорически нельзя при другой.