До лета 2021 года рубль способен отыграть у доллара весомую сумму

За этот год рубль сбавил свой курс по отношению к доллару на 16,4 процента. Но эксперты склонны оценивать эти потери даже с оптимизмом, вспоминая март-2020, когда потери были вдвое больше. А если сравнить с 2014 годом?

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", подвел итоги года для рубля и дал прогноз на 2021-ый:

- Уходящий 2020 год оказался непростым для национальной валюты, рассуждает эксперт, однако текущие потери против доллара в 16,4 процента, которые в марте были в моменте вдвое выше, воспринимаются уже не столь болезненно.

Особенно, если вспомнить, как Банк России в конце 2014 года анонсировал переход к политике инфляционного таргетирования с отказом от удержания курса нацвалюты в определенных рамках по отношению к бивалютной корзине. Шесть лет назад рубль девальвировался на 184 процента, а на следующий год - еще на 20 процентов.

Рубль в 2020-м тоже сначала был в числе аутсайдеров, но к концу года уступил эту "почетную роль" среди валют с развивающейся экономикой турецкой лире, бразильскому реалу и аргентинскому песо, которые подешевели относительно доллара на 21,2-28,2 процента.

В этой ситуации очень грамотно повели себя россияне. Они уже не воспринимали столь резкие колебания на валютном рынке как повод штурмовать обменники и избавляться от рублей по любому курсу. Напротив, население восприняло это как возможность зафиксировать прибыль и закрыть валютные вклады, объем которых, по статистике Банка России, за 11 месяцев сократился на 7,8 процента (с 96,5 миллиарда долларов до 88,9).

Это признак доверия к политике ЦБ, который в марте-апреле на фоне резкого снижения цен на нефть из-за начала пандемии COVID-19 и отсутствия соглашения по ограничения добычи ОПЕК+, пошел на ряд мер для возвращения финансовой стабильности. В частности, Банк России в рамках реализации так называемого бюджетного правила стал активно продавать валюту из резервов. И потом увеличил эти объемы за счет достигнутой договоренности о продаже Сбербанка правительству (на пике 22 апреля они составили в эквиваленте 23 миллиарда рублей в день).

Также в развороте рубля сыграло весомую роль снижение ключевой ставки Банка России. Оно последовало после беспрецедентных шагов Федрезерва США и Европейского ЦБ по насыщению мировых рынков ликвидностью. Смягчение монетарной политики Банком России способствовало активному притоку капиталов нерезидентов. И он продолжился до тех пор, пока регулятор фактически не исчерпал возможности для дальнейших шагов. А фокус игроков сместился на ноябрьские выборы президента США, где, как и предполагалось, победу одержал представитель от демократов Джо Байден.

Это стало триггером для продаж рублевых активов зарубежными инвесторами из-за опасения расширения ограничительных мер новой администрацией. Исход выборов, который вместе с победой Байдена показал отсутствие большинства у демократов в Сенате и сокращение их преимущества в Палате представителей, позволил смягчить восприятие санкционных рисков. Однако не исключил их повестки дня.

Но пока неочевидно, что законодатели США поддержат любые "адские" санкции, которые предполагают среди прочего ограничения на локальный долг или против госбанков. Но этот фактор останется среди тех, что будут иметь определяющее значение для диспозиции на внутреннем валютном рынке в 2021 году.

Другим таким фактором выступит конъюнктура на рынке энергоносителей. Перспективы массовой вакцинации против COVID-19 наряду с бережным отношением ОПЕК+ к поддержанию баланса спроса и предложения могут способствовать закреплению цен на нефть марки Brent в коридоре 45-60 долларов за баррель. Это будет происходить по мере восстановления глобального потребления.

Кстати, сейчас баррель нефти оценивается свыше 3800 рублей, в то время как в бюджете заложены 2800 рублей. Это указывает на недооценку нацвалюты.

Если не будет материализации санкционных рисков, рубль ждет укрепление. Курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68-70 рублям (показатели начала июня 2020 года). Правда, снижение евро будет менее выраженным из-за роста курса EUR/USD на рынке FOREX.

В краткосрочной перспективе, впрочем, давление на рубль может сохраниться. Произойдет это из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, неопределенности в принятии в США нового пакета стимулов, более медленных, чем ожидалось, темпов вакцинации.

В первую неделю 2021 года определяющим станет отчет по американскому рынку труда, который будет представлен в пятницу. Снижение заявок на получение пособий по безработице в последнюю отчетную неделю оставляет надежды, что рост числа инфицированных COVID-19 не остановил прогресс с улучшением ситуации с занятостью. Это будет позитивно воспринято финансовыми рынками. Но нужно учитывать, что текущие оценки активов выглядят завышенными. И фиксация прибыли после окончания предновогоднего ралли способна ослабить и российскую валюту.