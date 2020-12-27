Под занавес осенней сессии, с интервалом в один день, Госдума приняла во втором и в третьем чтении резонансный закон, меняющий условия обучения в аспирантуре и - главное! - процедуру финальной аттестации на выпуске из нее.

Теперь, по словам председателя Комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеслава Никонова, вводится "новое положение, которое касается итоговой аттестации аспирантов" - так называемая предзащита. Поддержавшие новацию депутаты считают, что она повысит ответственность за результаты обучения - и самих аспирантов, и тех организаций, при которых созданы и создаются аспирантуры. Равно как и приравненные к ним адъюнктуры.

Насколько ожидаемым было такое решение? И что оно меняет в практическом плане? С такими вопросами мы обратились за комментарием к председателю Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, академику РАО Владимиру Филиппову.

- Госдума дала ответ на принципиальный и давно обсуждаемый вопрос, который дошел даже до президента России, - отметил в самом начале наш собеседник. - Требовалось разобраться и сделать так, чтобы аспирантура не утратила своей научной составляющей.

До этого было много суждений о том, что подход к организации аспирантуры трансформировался и стал в значительной степени образовательным. Как результат - окончание аспирантуры фактически перестали увязывать с защитой диссертации. В новом законе эта коллизия нашла свое разрешение. Теперь ус­пешное окончание аспирантуры - это представление уже готовой к защите диссертации. Решение по ней - рекомендуется работа к защите или нет - в каждом конкретном случае будет принимать государственная комиссия.

Если аспирант не представит работу, на которую будет дано положительное заключение госкомиссии, он не получит диплом об успешном окончании аспирантуры, а получит лишь справку о том, что три года в ней находился. Это ключевой момент. Он изначально настраивает аспиранта на занятие научной, исследовательской работой - то, за что боролись представители научного сообщества. А с другой стороны - повышает ответственность организации, при которой действует аспирантура…

Вместе с тем, по словам председателя ВАК, возникает и ряд новых вопросов, с которыми мы столкнемся и уже сталкиваемся на практике.

- Теперь критерий успешного окончания аспирантуры - это представление диссертации к защите на заседании государственной комиссии. А дальше что? Ведь потом, уже на диссертационном совете, человек может и не защититься, - моделирует возможную ситуацию Владимир Филиппов. - И вот тут закладывается новая норма, которая должна быть прописана в постановлении правительства. Процедура будет уточняться, но главный ее смысл - сопровождения лиц после окончания аспирантуры и до защиты. Что это будет? Оформлено как стажировка? А если человек ушел работать в другую организацию - как в этом случае быть? Эти вопросы пока не решены, но идея сама по себе правильная. Организация, которая подтвердила, что работа соответствует уровню кандидатской диссертации, должна позаботиться, чтобы выпускник аспирантуры защитился. Значит, возрастает ответственность ведущих кафедр и персональная ответственность научных руководителей - это становится более определенным и регламентированным.

- А термин "научная аспирантура", который активно обсуждался в последнее время, нашел отражение в новом законе?

- В тексте законодательного акта такого термина не появилось. Но здесь тот самый случай, когда при отсутствии прямого термина в законе отражен его смысл. Да, аспирантура остается третьим уровнем высшего образования, как это предусмотрено болонской системой. Там, как мы знаем, бакалавр - магистр - доктор (PhD). И мы в России пошли на то, чтобы аспирантура стала третьим уровнем образования. Но, если честно признать, немного переборщили, перегнули палку в сторону образовательной компоненты.

Что я имею в виду? От ас­пирантуры стали требовать и контролировать в основном ее образовательную составляющую. Появились так называемые ФГОСы - федеральные государственные образовательные стандарты. А раз появились госстандарты, нужна госаккредитация. И вот этим больше всего были недовольны в научных учреждениях. Если вузы еще могли справляться с организацией и обеспечением учебного процесса для аспирантов, то научные институты к этому были не готовы и не имели таких возможностей.

Вводятся общие федеральные требования к аспирантуре. Образовательная компонента будет сокращена, отменяется госаккредитация в Рособрнадзоре

Теперь ситуация разрешилась. Уже не будет госстандартов для аспирантуры, а будут общие федеральные требования к аспирантуре. Не будет в ее программе столь большой образовательной компоненты, и не нужно будет проходить госаккредитацию в Рособрнадзоре. То есть по сути своей это и будет научная аспирантура. Хотя такого термина, повторю, в законе нет.

- На всякий случай уточню: те нормы и поправки, что вносит новый закон в действующее законодательство, не препятствуют, а напротив - расширяют возможности научных организаций, в том числе академических центров и НИИ, создавать у себя аспирантуры и производить набор в них?

- Да, и снимают ограничения, формальные препятствия, что были до этого и есть сейчас. Уже не будет тех требований к образовательному процессу, которые им объективно трудно выполнять. А таких требований, надо признать, было много. На образовательную деятельность, как известно, нужна лицензия, есть свои требования к госаккредитации. Все это было совершенно неестественно, когда речь о группе аспирантов, работающих при небольшом институте или даже при одной лаборатории.

Перемены, которые вносит новый закон, не менее важны и для вузов. Потому что повышается ответственность самих аспирантов за результаты обучения. Это я вижу и говорю как президент РУДН. Вот характерный пример. Мы приглашаем студентов-иностранцев в свою аспирантуру, а они в ответ: зачем идти к вам, если нет твердой задачи защитить диссертацию и получить ученую степень? И многие выпускники РУДН уезжали от нас в Украину, Польшу, где аспиранты в обязательном порядке готовят диссертацию…

- Чтобы получить степень PhD?

- Да. Поэтому и у нас решено вернуться к тому, чтобы кафедры и вузы, при которых созданы аспирантуры, были обязаны сопровождать своего аспиранта до защиты диссертации. В противном случае примерно 20-30 процентов обучающихся - говорю по опыту прошлых лет, которые не представят диссертацию и не подготовятся к ее защите в диссовете, не получат ­диплома об окончании аспирантуры.

- Как было заявлено, вступление в силу нового закона потребует внесения изменений в 13 других законодательных и подзаконных актов. Что придется менять в нормативных документах о порядке присуждения ученых степеней и в работе диссертационных советов?

- Каких-то принципиальных изменений не потребуется. Возможно, мы пойдем даже на некоторое облегчение ситуации. По действующим правилам, в пакете документов, представляемых при защите диссертации, должно быть заключение, своего рода рекомендация ведущей организации. Теперь такая организация просто обязана сопровождать своего аспиранта. А сам по себе процесс защиты диссертации не изменится. Наравне с тем, кто закончил аспирантуру, представить диссертацию к защите сможет и обычный соискатель ученой степени - например, преподаватель вуза или научный сотрудник, который в аспирантуре не обучался.