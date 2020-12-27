Фургон со взрывчаткой разрушил туристический центр американского Нэшвилла

Мощный взрыв, прогремевший рано утром 25 декабря на улицах американского города Нэшвилл (штат Теннесси), нанес катастрофический ущерб историко-туристической части города. В результате ЧП получили ранения трое граждан, но погиб только один человек - им, вероятно, оказался сам бомбист. Однако материальный ущерб, по словам губернатора штата Билла Ли, оказался "шокирующим". Он исчисляется миллионами долларов: прокатившейся сразу по нескольким кварталам сильной ударной волной повреждены десятки зданий, разрушены больше 40 офисов, магазинов и ресторанов.

Спустя сутки мэр Нэшвилла Джон Купер заявил, что, по первоначальным сведениям, взрыв бомбы в городе был умышленным. О том, что речь идет не о ЧП техногенного характера, например о взрыве бытового газа, стало понятно в результате опроса очевидцев и просмотра записей с камер видеонаблюдения. Они запечатлели, как автофургон в виде "дома на колесах" в ночь на минувшую пятницу припарковался на популярной торговой улице Нэшвилла, неподалеку от офиса одного из крупнейших в США интернет-провайдеров AT&T. Затем, по данным CNN, неизвестным через установленный на фургоне громкоговоритель была несколько раз прокручена аудиозапись, призывавшая горожан "немедленно эвакуироваться" из этого района. Прибывшая полиция едва успела оповестить сонных жителей об опасности, как ровно в 06.30 утра машина взлетела на воздух. Взрыв оказался такой силы, что все телекоммуникационные линии в городе оказались выведены из строя, и даже местный международный аэропорт был вынужден временно прекратить работу. Перебои в сетях сотовой и интернет-связи зафиксированы в нескольких соседних штатах.

"Сцена разрушений напоминала апокалипсис - горящие машины, поваленные деревья, битое стекло и кирпичи повсюду", - поделилась пережитым стрессом с американскими журналистами одна из свидетельниц произошедшего в Нэшвилле.

К расследованию "рождественского взрыва" немедленно подключились 250 агентов ФБР, которые быстро обнаружили на месте преступления человеческие останки. Не исключается, что они могут принадлежать виновнику происшествия. Впрочем, уверенности в том, что подозреваемый действовал один, пока нет. Ни о имени преступника, ни о его возможных мотивах пока ничего не сообщается.

Тем временем американские СМИ наперебой задаются вопросом о том, каким образом преступнику удалось собрать столь мощную бомбу и где виновник происшествия беспрепятственно получил значительное количество взрывчатки. Оборот взрывчатых веществ и их компонентов в стране после страшного теракта в Оклахоме-Сити напротив правительственного здания, унесшего в 1995 году жизни 168 человек, жестко контролируется. А любые покупки значительного числа химикатов для возможного изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) классифицируются как подозрительные и быстро попадают в поле зрения властей. В предшествующие годы еще на этапе закупки ингредиентов для СВУ спецслужбы задержали несколько несостоявшихся бомбистов.