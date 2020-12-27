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27.12.2020 00:04
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID

Бельгия. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Бельгия. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Бельгия. Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Нынешняя пандемия коронавируса - не последняя, убежден глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его мнению, неизбежны новые эпидемии, к которым стоит быть готовым уже сейчас.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам не известен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову", - передает ТАСС слова Гебрейесуса из видеообращения в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", - убежден глава ВОЗ.

Он призвал глав государств извлечь уроки из случившегося и направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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