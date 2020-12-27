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27.12.2020 21:30
Рубрика: Власть

Рабочее место - Арктика

Половину налогов от новых инвестпроектов в Арктике могут направить на развитие арктических регионов
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Минвостокразвития внесло в правительство проект плана мероприятий по реализации арктической стратегии России до 2035 года. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.
Юрий Трутнев: Новые рабочие места в Арктике должны быть доступны для местных жителей. Фото: Виктор Васенин/ РГ Юрий Трутнев: Новые рабочие места в Арктике должны быть доступны для местных жителей. Фото: Виктор Васенин/ РГ
Юрий Трутнев: Новые рабочие места в Арктике должны быть доступны для местных жителей. Фото: Виктор Васенин/ РГ

По его словам, проект плана будет оперативно утвержден и поставлен на контроль госкомиссии.

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Также в правительство внесена новая госпрограмма развития Арктической зоны, сообщил Трутнев. Ее объем финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд рублей. В первую очередь средства направят на поддержку реализации инвестпроектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится 30 тысяч новых рабочих мест.

"Наша задача - сделать эти рабочие места доступными для местных жителей, а для этого у людей должен быть необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда. Система профессионального образования в Арктике должна соответствовать потребностям экономики, - указал вице-премьер. - В федеральном бюджете предусмотрено дополнительно 1,5 млрд рублей на развитие Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова в Архангельске".

Президент Владимир Путин утвердил новую арктическую стратегию России до 2035 года в конце октября. Она предусматривает создание в Российской Арктике 200 тысяч новых рабочих мест, обеспечение роста продолжительности жизни до среднероссийского уровня, увеличение вклада арктических регионов в развитие экономики страны в 1,5 раза, а доли инвестиций в охрану окружающей среды, исследования и разработки - в четыре раза. Объем грузоперевозок по Севморпути к 2035 году должен быть увеличен минимум до 130 млн тонн.

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Правительство работает над механизмом, который позволит перенаправлять 50 процентов налоговых доходов федерального бюджета от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. "Мы с Антоном Германовичем Силуановым (министр финансов. - "РГ") о механизме договорились, проект постановления правительства уже подготовлен и Минфином России принципиально поддержан, - уточнил Трутнев. - Механизм должен заработать в следующем году и стать дополнительным источником финансирования арктических регионов. Принцип простой - чем больше инвесторов привлечет каждый регион, тем больше возможностей для своего развития получит".

В правительство внесена новая госпрограмма развития Арктики

Новая система преференций заработала в Арктике четыре месяца назад, за это время в портфеле заявок от инвесторов появилось 260 новых проектов с инвестициями свыше 750 млрд рублей (без учета крупных проектов "Новатэка", "Роснефти" и "Норникеля"). 43 инвестора с проектами на 428,5 млрд рублей и созданием 9,7 тысячи рабочих мест уже получили новые меры господдержки. Лидирует по привлечению новых инвестиций Мурманская область. На нее приходится 39 процентов новых инвестиций. На втором месте - Архангельская область с 15 проц., на третьем - Республика Карелия с 14 проц.

Правительство работает над дальнейшим совершенствованием системы преференций, готовятся поправки, которые откроют доступ к льготам для представителей малого бизнеса. С 2021 года заработает механизм субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам для резидентов, в работе механизм субсидирования лизинга специальной техники в арктических условиях.

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