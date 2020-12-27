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Текст:   Юрий Гаврилов 
22:33 27.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

К погонам готовят новоселье

К армейской ипотеке собираются подключить Росгвардию, МЧС и ФСИН

Количество силовых министерств и ведомств России, которые участвуют в масштабной программе военной ипотеки, может расшириться. Вопрос о включении в нее сотрудников, имеющих так называемые специальные звания, обсудили на совещании в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

Этот разговор подтвердил: сенаторы - за такую практику. Они в общем-то ее и предложили. В целом поддерживают инициативу и в Росгвардии, МЧС и Федеральной службе исполнения наказаний. Ее одобрила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Теперь необходимо тщательно проработать параметры реализации данного предложения. Необходимая предварительная работа уже ведется.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил, что благодаря Валентине Матвиенко проблема жилищного обеспечения сотрудников силовых ведомств была вынесена на обсуждение с статс-секретарями этих министерств и ведомств.

"По итогам мероприятия правительство Российской Федерации поручило заинтересованным федеральным органам исполнительной власти до 1 марта 2021 года выработать предложения о возможности использования механизмов накопительной системы в отношении их сотрудников. Другими словами, правительство подключается к решению данной проблемы. Это говорит о том, что вопрос будет находиться на контроле не только у комитета, но и правительства", - подчеркнул сенатор.

Со своей стороны, "Росвоенипотека" тоже провела рабочие встречи с силовиками. По словам ее руководителя Константина Ярославцева, включать в жилищную программу всех сотрудников Росгвардии, ФСИН и МЧС России никто не собирается. Речь идет об отдельных категориях сотрудников этих ведомств.

Авторы инициативы понимают, что для расширения членства в военной ипотеке потребуются дополнительные бюджетные средства. Речь - о немалых суммах. В 2021 году - 63,7 млрд рублей, в 2022 году - 72 млрд , 2023 году - 79,8 млрд, в период с 2024 по 2030 год - еще 680,3 млрд рублей. Кроме того, нужно ликвидировать текущий дефицит ипотечных средств в размере 128,1 млрд рублей и внести необходимые изменения в действующее российское законодательство.

Тем не менее силовым ведомствам уже дан ряд поручений. Так, в Минобороны России совместно с коллегами разработают "дорожную карту" для реализации поручения правительства. Будут уточнены исходные данные о прогнозируемой численности силовиков, которых включат в реестр военной ипотеки в 2022-2025 годах.

Кроме того, решено подготовить единые для всех силовиков правила участия в военно-ипотечной программе и использования ими накоплений для приобретения жилья.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В минфине определят источники финансирования военно-накопительных взносов. Там же предусмотрят на период 2022-2024 годов выделение бюджетных денег на функционирование этой программы.

Известно, что это должны быть суммы на уровне не ниже 90 процентов от фактической потребности денежных средств на накопительные взносы и поэтапную ликвидацию задолженности по ним.

Участниками военной ипотеки являются более полумиллиона кадровых военнослужащих. По данным Минобороны РФ на август прошлого года, около 110 тысяч составляли профессиональные рядовые и сержанты Вооруженных сил. Причем пятая часть из них - чуть менее 22 тысяч - с помощью этой жилищной программы уже приобрели крышу над головой.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Юрий Гаврилов

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