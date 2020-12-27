Как Россия ответит на "зеленый" протекционизм Европы

Сегодня трансграничное углеродное регулирование (ТУР) - не что иное, как форма торгового протекционизма европейских компаний. По данным World Trade Alert, с 2010 года общее число протекционистских мер в мировой экономике выросло более чем в пять раз. Не случайно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно назвала трансграничный углеродный налог "ключевым инструментом, который позволит европейским компаниям на равных конкурировать со странами, которые не регулируют выбросы CO2 промышленностью". В рамках принятого Еврокомиссией плана достижения нулевого выброса парниковых газов и нулевого загрязнения окружающей среды к 2050 году (зеленой сделки) среди прочих мер рассматривается введение углеродного сбора на импорт товаров в зависимости от углеродного следа.
Потребность в углеводородах по всем прогнозам в долгосрочной перспективе будет высокой, а российский экспорт будет преимущественно нефтегазовым. В условиях высокой зависимости отечественной экономики и доходов бюджета от добычи и продажи углеводородов, а также продуктов их переработки первоочередной является задача сохранения конкурентоспособности российских производителей. Потенциальные потери российских экспортеров при введении импортных пошлин оцениваются в миллиарды долларов в год. Какие-то более точные цифры сегодня принципиально невозможны, поскольку эффект зависит от конкретных механизмов ТУР и методик оценки. Первые только начинают обсуждаться, вторых для учета в ТУР еще не существует. Однако можно не сомневаться, что до 2024 года ясность в эти вопросы будет внесена и это время Россия потерять не может.
Что делать? Оспаривание трансграничного налога в ВТО - одно из направлений. Однако это может только отсрочить неизбежное. Простой гринвошинг (предоставление информации, вводящей в заблуждение), активно используемый мировыми нефтегазовыми мейджорами вроде деклараций о достижении нулевых выбросов к 2050 году, тоже здесь не поможет.
Российские компании уже инвестируют в экологические и климатические проекты. Так, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" устанавливают возобновляемые источники энергии на своих нефтеперерабатывающих заводах, "Роснефть" планирует построить ветропарк в рамках "Восток Ойл". На программы утилизации попутного нефтяного газа с 2012 года потрачено более 800 млрд руб., что позволило повысить утилизацию с 5,3% до 81,5% и сократить выбросы метана.
При применении ТУР важно учитывать эффект подобных проектов по снижению углеродного следа. Для этого необходимо иметь собственные адекватные и признанные ЕС оценки углеродного следа нашего экспорта. И как раз с этим у нас проблемы. Так, в ежегодном Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов оценка выбросов парниковых газов осуществляется по отраслям на основании усредненных нормативов, рассчитанных еще в начале 2000-х. Используемые показатели не учитывают страновую специфику и произошедшие за последние 20 лет изменения. Кадастр также не содержит точных оценок углеродного следа в продукции нефтегазовой отрасли. В результате использование кадастра для расчета ТУР может привести к завышенным платежам.
Чтобы отвечать современным требованиям, национальная система учета выбросов должна быть усовершенствована. Во-первых, необходимо более широко использовать в кадастре фактические показатели выбросов. Во-вторых, дополнительно должен быть налажен учет парниковых газов в разрезе отраслей. Это даст возможность эффективно использовать национальную систему для выработки госполитики и защиты отечественных производителей.
Необходима синхронизация нашего регулирования с европейским. Сейчас в последней стадии согласования находятся законопроект "О государственном регулировании выбросов парниковых газов" и Стратегия декарбонизации с конкретными целями. По сути, она должна реагировать на действия наших европейских партнеров. К Стратегии нужно приложить план мероприятий, в котором необходимо прописать создание методик по оценке углеродного следа и учета инвестиций экспортеров по снижению парниковых газов при применении ТУР.
СПРАВКА "РГ"
ТУР - Трансграничное углеродное регулирование (ТУР), входит в программу декарбонизации экономики Евросоюза и предусматривает введение пошлин на импортируемые в Европу товары, производство которых сопровождалось эмиссией CO2.
VYGON Consulting - независимый консультант по вопросам развития ТЭК России. Компания специализируется на вопросах отраслевого регулирования, совершенствования систем налогообложения и недропользования, построении моделей добычи, переработки и потребления углеводородов, сценариев развития нефтегазовой и электроэнергетической отраслей, а также развития ВИЭ и климатической повестки.