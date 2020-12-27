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27.12.2020 23:54
Рубрика: Общество

Углерод под учет

Как Россия ответит на "зеленый" протекционизм Европы
Текст: Григорий Выгон (управляющий директор VYGON Consulting, к.э.н.)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Заняв активную позицию в мировой климатической повестке, Россия получит возможность стимулировать развитие собственных технологий, диверсифицировать экспорт и оставить инвестиции в стране.

Сегодня трансграничное углеродное регулирование (ТУР) - не что иное, как форма торгового протекционизма европейских компаний. По данным World Trade Alert, с 2010 года общее число протекционистских мер в мировой экономике выросло более чем в пять раз. Не случайно председатель Европейской комиссии ­Урсула фон дер Ляйен недавно назвала трансграничный углеродный налог "ключевым инструментом, который позволит европейским компаниям на равных конкурировать со странами, которые не регулируют выбросы CO2 промышленностью". В рамках принятого Еврокомиссией плана достижения нулевого выброса парниковых газов и нулевого загрязнения окружающей среды к 2050 году (зеленой сделки) среди прочих мер рассматривается введение углеродного сбора на импорт товаров в зависимости от углеродного следа.

Фото: iStock
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Потребность в углеводородах по всем прогнозам в долгосрочной перспективе будет высокой, а российский экспорт будет преимущественно нефтегазовым. В условиях высокой зависимости отечественной экономики и доходов бюджета от добычи и продажи углеводородов, а также продуктов их переработки первоочередной является задача сохранения конкурентоспособности российских производителей. Потенциальные потери российских экспортеров при введении импортных пошлин оцениваются в миллиарды долларов в год. Какие-то более точные цифры сегодня принципиально невозможны, поскольку эффект зависит от конкретных механизмов ТУР и методик оценки. Первые только начинают обсуждаться, вторых для учета в ТУР еще не существует. Однако можно не сомневаться, что до 2024 года ясность в эти вопросы будет внесена и это время Россия потерять не может.

Что делать? Оспаривание трансграничного налога в ВТО - одно из направлений. Однако это может только отсрочить неизбежное. Простой гринвошинг (предоставление информации, вводящей в заблуждение), активно используемый мировыми нефтегазовыми мейджорами вроде деклараций о достижении нулевых выбросов к 2050 году, тоже здесь не поможет.

Российские компании уже инвестируют в экологические и климатические проекты. Так, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" устанавливают возобновляемые источники энергии на своих нефтеперерабатывающих заводах, "Роснефть" планирует построить ветропарк в рамках "Восток Ойл". На программы утилизации попутного нефтяного газа с 2012 года потрачено более 800 млрд руб., что позволило повысить утилизацию с 5,3% до 81,5% и сократить выбросы метана.

При применении ТУР важно учитывать эффект подобных проектов по снижению углеродного следа. Для этого необходимо иметь собственные адекватные и признанные ЕС оценки углеродного следа нашего экспорта. И как раз с этим у нас проблемы. Так, в ежегодном Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов оценка выбросов парниковых газов осуществляется по отраслям на основании усредненных нормативов, рассчитанных еще в начале 2000-х. Используемые показатели не учитывают страновую специфику и произошедшие за последние 20 лет изменения. Кадастр также не содержит точных оценок углеродного следа в продукции нефтегазовой отрасли. В результате использование кадастра для расчета ТУР может привести к завышенным платежам.

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
На саммите по климату поставили задачи по снижению парниковых газов

Чтобы отвечать современным требованиям, национальная система учета выбросов должна быть усовершенствована. Во-первых, необходимо более широко использовать в кадастре фактические показатели выбросов. Во-вторых, дополнительно должен быть налажен учет парниковых газов в разрезе отраслей. Это даст возможность эффективно использовать национальную систему для выработки госполитики и защиты отечественных производителей.

Необходима синхронизация нашего регулирования с европейским. Сейчас в последней стадии согласования находятся законопроект "О государственном регулировании выбросов парниковых газов" и Стратегия декарбонизации с конкретными целями. По сути, она должна реагировать на действия наших европейских партнеров. К Стратегии нужно приложить план мероприятий, в котором необходимо прописать создание методик по оценке углеродного следа и учета инвестиций экспортеров по снижению парниковых газов при применении ТУР.

СПРАВКА "РГ"

ТУР - Трансграничное углеродное регулирование (ТУР), входит в программу декарбонизации экономики Евросоюза и предусматривает введение пошлин на импортируемые в Европу товары, производство которых сопровождалось эмиссией CO2.

VYGON Consulting - независимый консультант по вопросам развития ТЭК России. Компания специализируется на вопросах отраслевого регулирования, совершенствования систем налогообложения и недропользования, построении моделей добычи, переработки и потребления углеводородов, сценариев развития нефтегазовой и электроэнергетической отраслей, а также развития ВИЭ и климатической повестки.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов
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