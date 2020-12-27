Курс биткоина приблизился к 30 тысячам долларов

Новости

Москвичей предупредили об аномальных холодах в начале недели 23:43
В оперштабе рассказали о новых случаях коронавируса в Москве 23:24
В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса в 2021 году 22:00
В ФРГ назвали гиперзвуковое оружие кошмаром для безопасности Европы 21:44
Левандовский стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards 21:37
Самая дорогая квартира в Москве продается за 2,7 млрд рублей 21:26
Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне 21:09
За сутки в ВС РФ от коронавируса вылечились 202 военнослужащих 21:05
Дед Мороз выбрал "Буханку" для своей мобильной усадьбы 21:04
На юге Петербурга 20 тысяч человек остались без света 21:03
В Татарстане от COVID-19 вылечили 101-летнюю женщину 20:48
Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне 20:44
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех 19:46
Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 22:36
Рубрика: Экономика

Инвесторы набились битком

Курс биткоина приблизился к 30 тысячам долларов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - за выходные установил друг за другом сразу несколько исторических максимумов. Биткоин продолжает дорожать на фоне всеобщего интереса к рисковым активам и прихода в криптовалюту крупных международных инвесторов.

По данным криптобиржи CoinDesk, в воскресенье днем курс биткоина на максимуме достиг отметки 28 343,85 доллара. Криптовалюта активно дорожает с субботы - тогда за один день она достигла двух исторических максимумов - 25 и 26 тысяч долларов. Предыдущий максимум в 24 тысячи долларов был достигнут 20 декабря.

Фото: Александр Корольков/РГ
Почему снова растет курс биткоина

Курс биткоина практически непрерывно растет с октября, тогда криптовалюта стоила около 10 тысяч долларов. Практически весь декабрь его цена подбиралась к рубежу в 20 тысяч долларов, но до 16 декабря ни разу не пересекала его. В 2017 году, на пике интереса к криптовалютам и инвестирования в них, курс биткоина добирался до 19 783 долларов. В следующие три года он был далек от этих отметок - в начале 2019 года, например, он стоил 3,5 тысячи долларов.

Движущая сила роста биткоина - спрос институциональных инвесторов, рассказывал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Спекулятивный спрос крупных инвесторов на рискованные активы - очевидно, и следствие ралли практически на всех рынках после президентских выборов в США, и следствие огромных денежных вливаний в мировую экономику ведущими центробанками (в первую очередь ФРС США и Европейским центробанком) из-за коронакризиса.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего