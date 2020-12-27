Курс биткоина приблизился к 30 тысячам долларов

Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - за выходные установил друг за другом сразу несколько исторических максимумов. Биткоин продолжает дорожать на фоне всеобщего интереса к рисковым активам и прихода в криптовалюту крупных международных инвесторов.

По данным криптобиржи CoinDesk, в воскресенье днем курс биткоина на максимуме достиг отметки 28 343,85 доллара. Криптовалюта активно дорожает с субботы - тогда за один день она достигла двух исторических максимумов - 25 и 26 тысяч долларов. Предыдущий максимум в 24 тысячи долларов был достигнут 20 декабря.

Курс биткоина практически непрерывно растет с октября, тогда криптовалюта стоила около 10 тысяч долларов. Практически весь декабрь его цена подбиралась к рубежу в 20 тысяч долларов, но до 16 декабря ни разу не пересекала его. В 2017 году, на пике интереса к криптовалютам и инвестирования в них, курс биткоина добирался до 19 783 долларов. В следующие три года он был далек от этих отметок - в начале 2019 года, например, он стоил 3,5 тысячи долларов.

Движущая сила роста биткоина - спрос институциональных инвесторов, рассказывал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Спекулятивный спрос крупных инвесторов на рискованные активы - очевидно, и следствие ралли практически на всех рынках после президентских выборов в США, и следствие огромных денежных вливаний в мировую экономику ведущими центробанками (в первую очередь ФРС США и Европейским центробанком) из-за коронакризиса.