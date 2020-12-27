Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии неожиданно стал самым популярным политиком страны в уходящем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу немецкой газеты "Bild am Sonntag" международным агентством маркетинговых исследований Kantar.

Специалисты агентства обратились к 505 репрезентативным гражданам ФРГ с вопросом, с каким из политиков страны они в следующем 2021 году связывают наиболее реальные ожидания от политики властей. Выбирать респондентам предстояло из 18 фамилий.

Оказалось, что больше всего - 52% опрошенных - доверяют нынешнему министру здравоохранения Йенсу Шпану. Таким образом он на 1 процент опередил свою коллегу по Христианско-демократическому союзу и канцлера Ангелу Меркель, которая в прошлом году была самой популярной в стране.

Особое почтение Шпан снискал у респондентов слабого пола - 66%. Они рассчитывают, что министр здравоохранения в наступающем году сможет оказать большое влияние на политику Германии. Мужчины выступили за Шпана более скромно - 38%. Кстати, в прошлом 2019 году Шпану в целом отдали только 28 процентов опрошенных.

За период коронакризиса смогли добавить по сравнению с минувшим 2019 годом популярности у населения канцлер Ангела Меркель (плюс 11%), премьер-министр Баварии Маркус Зедер и федеральный министр финансов Олаф Шольц, кандидат в канцлеры от социал-демократов. Рейтинг баварского политика вырос до 50% (плюс 15%) и третье место в рейтинге. Министр финансов оказался четвертым с 47%.

Как отметил в беседе с "Bild am Sonntag" эксперт агентства Kantar Торстен Шнайдер-Хаазе, популярность Меркель и ее министров показывает, что деятельность правительства большой коалиции (христианские партии и социал-демократы) в нынешнем году немцы считают более успешной, чем в предыдущие годы.