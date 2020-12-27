Открытость Китая дает импульс восстановлению мировой экономики

Действительно, открытость - яркая особенность современного Китая. Чем сложнее ситуация, тем сильнее нужно расширять внешнюю открытость. В непростой 2020 год, когда глобальная торговля и инвестиции претерпели серьезный удар, в Китае раньше всех взяли под контроль эпидемию, осуществили положительный рост экономики, продолжают продвигать открытость на более высоком уровне.

Под девизом "Пусть китайский рынок станет доступен всему миру" Китай решил снизить таможенные пошлины на импорт более 850 видов товаров, проводит торговые ярмарки. Приведем один пример. Валовая договорная сумма от сделок, заключенных на третьей Международной импортной ЭКСПО в Шанхае в этом году, составил 72,62 миллиарда долларов, увеличившись на 2,1 процента по сравнению с предыдущей выставкой.

Будучи одним из важнейших звеньев глобальной производственной цепочки, взяв под контроль эпидемию, Китай первым восстановил производство, обеспечив стабильность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок. С января по ноябрь этого года общий объем импорта и экспорта Китая вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив исторический рекорд. По состоянию на 5 ноября были отправлены в общей сложности 10180 грузовых железнодорожных поездов по маршруту Китай-Европа, и это больше, чем за весь прошлый год.

В начале февраля этого года эпидемия COVID-19 привела к срыву поставок автозапчастей из Китая в Республику Корея, в результате компании Hyundai Motor пришлось приостановить производство в стране. Спустя 10 дней поставки из Китая возобновились, и южнокорейская автомобилестроительная компания смогла продолжить производство. "Глобальная производственная цепочка стала стабильной, когда заводы в Китае полностью возобновили свою работу", - напишет газета "Японские экономические новости".

Китай, непрерывно расширяя открытость внешнему миру, уверенно движется вперед. В 2020 году в стране вступил в силу новый закон об иностранных инвестициях, регламентирующий доступ иностранного капитала на рынок КНР. Число зон свободной торговли в Китае достигло 21. Проект создания порта свободной торговли на юге страны в провинции Хайнань также подтверждает стремление Китая к дальнейшему продвижению политики внешней открытости. Все это укрепляет веру транснациональных компаний в перспективу китайского рынка. В этом году такие ТНК, как немецкий производитель автомобилей BMW, немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG, компания по производству электротоваров Siemens, японская автомобильная компания Toyota, корейская компания LG и немецкий химический концерн BASF, увеличили капиталовложения и расширили производство в Китае. За 11 месяцев 2020 года фактическое использование иностранного капитала в стране выросло на 6,3 процента.

На прошедшем ежегодном Центральном совещании по экономической работе китайское руководство наметило экономический курс на 2021 год. В стране намерены создать систему социалистической рыночной экономики высокого уровня, стремиться к открытости внешнему миру на высоком уровне и содействовать тому, чтобы реформы и открытость стимулировали друг друга. В Китае рассмотрят вопрос о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Все это свидетельствует о том, что Китай создаст открытую "двойную циркуляцию", стимулирующую взаимодействие между внутренней и внешней циркуляцией.

Как гласит одна английская пословица: "У каждой тучи есть серебряная подкладка", то есть "нет худа без добра". Как можно успешно восстановить глобальную экономику на фоне пандемии COVID-19? Открытость и сотрудничество - единственный выбор.

Начиная с 1 января 2021 года, Китай снижает импортные пошлины на 883 категории товаров. Как предполагается, в течение ближайших 10 лет объем импорта товаров в Китай превысит 22 триллиона долларов. Китай открыт к сотрудничеству с разными странами и регионами мира.