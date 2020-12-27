Аналитики еще долго будут подводить итоги самого необычного в новейшей истории человечества 2020 года, давать оценки и характеристики, считать потери. Для нашей страны главный итог подвел на своей недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Ни одна страна мира не была готова к пандемии, но наше здравоохранение и экономика справились лучше многих других", - отметил он. И подчеркнул: пандемия показала необходимость готовности власти отвечать на запросы общества.

"Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодня, - заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" председатель правительства Михаил Мишустин. - Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение".

Выступая на сессии "Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19" в рамках XIII Евразийского экономического форума, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул: "Невозможно подготовиться к тому, что ранее никогда не происходило… Необходимо иметь гибкую, управляемую систему реагирования на весь спектр угроз, из которых, в конечном счете, складывается любой новый вызов. Пандемия проявила наличие целого ряда проблем у национальных систем здравоохранения - в частности, их недостаточную мобилизационную готовность перед лицом масштабных биологических угроз".

В нашей стране, в отличие от многих стран, инфекционная служба сохранилась, специализированная медицинская помощь по профилю "Инфекционные болезни" выстроена по вертикали, включающей федеральный, региональный и районный уровни. Тем не менее специалисты говорят, что она нуждается в серьезной модернизации. Пандемия показала ошибочность некоторых организационных решений - в частности, "урезания" инфекционной службы, закрытия многих профильных стационаров, сокращения подготовки врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

510 миллиардов рублей потрачено из федерального бюджета на борьбу с пандемией по состоянию на конец октября

"Инфекция была, есть и будет, она никогда от нас никуда не денется, - напомнил "РГ" завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова профессор Владимир Никифоров. - И как только мы расслабимся и вообразим себя хозяевами природы, тотчас же один маленький вирус за полгода покажет, куда мы все годны со всеми своими нанотехнологиями".

Пандемия вновь подняла тему недостаточности финансирования системы здравоохранения - в экстренной ситуации средства нашлись и на строительство новых больниц, и на обеспечение заболевших коронавирусной инфекцией необходимыми - и недешевыми - лекарствами, и на доплаты медицинским работникам, работающим в "красной" зоне, и на средства индивидуальной защиты в медучреждениях и практически во всех присутственных местах. Но одновременно пришлось на время снизить объемы плановой медицинской помощи, диспансеризации, профилактических программ. Была перенесена на полгода и планировавшаяся модернизация первичного звена здравоохранения. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что отсрочка необходима регионам для "переосмысления" подготовленных программ модернизации, а это еще один урок пандемии. По мнению члена Комитета по социальной политике Совета Федерации Владимира Круглого, программа модернизации может потребовать дополнительных средств: "Финансирования в 3-3,3 процента ВВП недостаточно, особенно в сложные периоды, когда на здравоохранение приходится основная нагрузка. Поэтапно финансирование надо увеличивать".

У правительства есть понимание, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других сферах

Пандемия ярко высветила роль и место отечественной медицинской науки и фармацевтической промышленности, от которых зависит способность быстро разработать новые вакцины и лекарства и произвести их в нужном количестве. И если в развитие фарминдустрии государство в последние годы вкладывало немалые инвестиции, принимало программы по ее совершенствованию, то медицинской науке внимания и средств для качественного рывка было явно недостаточно. Во многом нынешние успехи в создании вакцин от коронавируса базировались на прежних прорывных разработках и идеях.

"Главный урок - нам нужны системы биологической и лекарственной безопасности, которые в Российской Федерации должны иметь статус закона, - заявил "РГ" член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. - Это позволит предотвратить тяжелые последствия будущих биологических угроз".

Период пандемии ярко показал и значение цифровых технологий для здравоохранения - например, взрывной рост продемонстрировала телемедицина.

Пандемия вызвала переоценку взглядов на систему здравоохранения, на роль врача в обществе

Если прошлым летом участники рынка прогнозировали ее рост на 40-50 процентов в течение ближайших нескольких лет, то с началом атаки коронавируса число телемедицинских консультаций выросло в разы, оказавшись незаменимым инструментом и в борьбе с COVID-19 и в организации помощи всем другим плановым и экстренным пациентам. Однако коренные проблемы цифровизации пока не решены.

"Практически вся активность в этой сфере сводится к созданию инфраструктуры, а не к достижению целей, значимых для работников здравоохранения и пациентов, - заявил "РГ" президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ), руководитель рабочей группы Экспертного совета Минздрава России по использованию информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Михаил Эльянов. - Очень мало сделано для создания компьютерных систем, которые могут быть использованы для развития первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями. До сих пор не создана полноценная электронная медицинская карта, что в принципе исключает переход к электронному документообороту. Пока цифровизация не облегчает работу врача, а нередко лишь затрудняет ее". Пандемия вызвала переоценку очень многих взглядов и на нашу систему здравоохранения, и на роль врача в обществе, и на степень участия самого общества в решении самых острых проблем. Оказалось, что российская медицина не растеряла своих лучших качеств - умения мобилизовать ресурсы, дисциплины, высокого чувства долга. Что наши медики в подавляющем большинстве все так же готовы проявить милосердие и жертвенность, как и поколения их предшественников. Что наше общество и особенно наша молодежь, которую так часто упрекали в эгоизме, равнодушии к общественным интересам, в грубости по отношению к старикам, с потрясающим энтузиазмом и энергией готовы помогать. Доставлять пожилым лекарства и продукты, бесплатно возить врачей на своих авто до работы и обратно, дежурить в домах престарелых и хосписах, утешать, сочувствовать, просто разговаривать с одинокими людьми, чтобы им не было страшно и одиноко. Добровольцы показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы, отметил и президент Российской Федерации, поздравляя россиян 5 декабря с Днем волонтера.

Свой экзамен по борьбе с пандемией сдавали и власти всех регионов. Нет сомнений, что его успех или неуспех будет влиять на всю оценку населением работы их администраций в целом.

Наконец, пандемия многому научила и наше общество, всех нас. Начиная с выработки привычки чаще и тщательнее мыть руки до необходимости быстро освоить различные цифровые сервисы, которые прежде многим гражданам старшего поколения казались недоступной "китайской грамотой", а теперь воспринимается как удобство, не более сложное, чем проход в метро через турникет. Начиная с выдержки терпеть многомесячные ограничения на общение с родными и близкими и заканчивая пониманием, какую поразительную ношу взяли в эти месяцы на себя врачи, медсестры, санитарки и вообще весь медперсонал. Начиная со страха от сбывшегося наяву сюжета фильма-катастрофы до его преодоления, потому что на смену ему пришло осознание: это экзамен для каждого, и каждый сам может и должен сдать его, чтобы жить, работать и быть счастливым.

Так что зачетку с оценками за этот нелегкий курс придется предъявить каждому - от министра до курьера, везущего сейчас упаковку лекарства заболевшей старушке.