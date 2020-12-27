Первый танкер "Владимир Мономах" типа "Афрамакс", построенный на судоверфи "Звезда" в Приморском крае, будет сдан в конце года.

Название типа пошло от классификации AFRA (Average Freight Rate Assessment) - по сути, речь идет о самом популярном размере танкера, его могут принимать почти все морские порты мира. Судно предназначено для транспортировки сырой нефти и способно пройти через каналы и проливы, может работать в условиях Арктики.

Это так называемый "зеленый" проект. "Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей", - отметили на судостроительном комплексе (ССК) "Звезда".

Для испытаний танкер был спущен на воду в мае этого года, в ходе которых были завершены пуско-наладочные работы, сданы все системы, успешно произведен первый пуск главного двигателя, свидетельствующий о положительных итогах работы по проверке и наладке систем и оборудования.

"Владимир Мономах" построен на тяжелом открытом достроечном стапеле. Это сложнейшее инженерное сооружение считается одним из самых больших стапелей в мире и крупнейшим в России. В нем три стапельных дорожки с уникальной самоходной судотранспортной системой. На стапеле установлено четыре портальных крана, в том числе кран типа "Голиаф" грузоподъемностью 1200 тонн. Для сравнения, максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях, - всего 500 тонн.

К слову, и спуск на воду - в своем роде уникальная операция. Танкер спускали с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел" - одного из самых крупных в России. Док - важнейший элемент верфи. Он дает возможность ССК выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

Серийное строительство в России "Афрамаксов" - не только показатель технологического роста, но и вопрос национальной безопасности

"Владимир Мономах" был заложен 11 сентября 2018 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. В октябре нынешнего на предприятии началась резка металла уже для седьмого "Афрамакса". Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров этого типа, 10 из них - по заказу "Роснефтефлота", два - для "Арктик Лизинг" (компания группы ВЭБ-Лизинг).

- Многократно возросла потребность в современных судах, в том числе ледового класса, платформах и другой морской технике. Это также является частью плана развития Дальнего Востока, где, в отличие от Балтики, можно строить крупнотоннажные суда. Выполняемые нами проекты дают возможность получить независимость от различного рода санкций, заместить импортную продукцию отечественной, конкурентоспособной как по техническим характеристикам, так и по цене. Кроме того, сейчас идет развитие Северного морского пути, где будут ходить суда под российским флагом, - говорит генеральный директор верфи Сергей Целуйко.

"Афрамаксы" оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. Длина танкера типа "Афрамакс" - 250 метров, ширина - 44 метра, водоизмещение составляет 114 тысяч тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета. Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе. Между тем в судостроении исторически велика доля военного заказа (сегодня в России примерно 80 процентов), а это способствует устойчивости отрасли. Серийное строительство в России "Афрамаксов" - "это не только показатель технологического роста, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости", заметил, будучи на "Звезде", глава "Роснефти" Игорь Сечин.