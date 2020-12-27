Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной

Много людей на Украине хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На Украине огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких", - заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на соответствующий вопрос. Песков отметил, что там, возможно, есть и противники вакцинации, и это их право.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что Путин осведомлен о том, что происходит на Украине.

"У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", - сказал Песков. Говоря об отношениях с действующей властью на Украине, представитель Кремля отметил, что сейчас "никто особо и не звонит".