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27.12.2020 20:44
Рубрика: Власть

Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне

Текст: Ксения Воронцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной ошибкой высказывания Владимира Зеленского относительно роли СССР в Великой Отечественной войне.

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"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля отметил, что слова президента Украины задели многих. "Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще, всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне… Да и на самой Украине очень много таких", - сказал он.

В январе президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией.

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