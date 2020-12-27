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27.12.2020 16:55
Рубрика: Власть

Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Президент ждал завершения всех формальностей и обязательно сделает прививку от коронавируса, как и заявил на большой ежегодной пресс-конференции.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Мы имеем все право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей", - напомнил в передаче "Москва. Кремль Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что прислушивается к рекомендациям специалистов и не может пока сделать прививку, потому что вакцины в гражданском обороте "предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны". "И до таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал он. "Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - заверил Путин.

Теперь это возможно - Минздрав "дал добро" на использование "Спутник V" для граждан старше 60 лет.

На вопрос, как президент разрешил своей дочери войти в число добровольцев по тестированию вакцины, Песков ответил, что не знает, и это все-таки "личное жизненное пространство Путина". И он об этом рассказал публично, чтобы "продемонстрировать степень доверия и надежность нашей вакцины".

Власть Работа власти Президент Вакцинация от коронавируса

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