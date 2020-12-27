Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран

Помощь в пандемию тем, кто в ней больше всего нуждался, оказалась правильной мерой поддержки, считают в Кремле. Другие государства вливали триллионы в свои экономики и эти деньги "сгорели в топке".

"Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно Путин, кто прежде всего в ней нуждается. И так далее", - заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Давайте посмотрим: те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4 процента? Не спасло, эти деньги "сгорели в топке"", - констатировал он.

"У нас совсем другая ситуация, - сравнил представитель Кремля. - Да, мы тоже "припали" и "припали" существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они". "Ну, может у нас и экономика - если сравнивать совсем с крупнейшими западными странами - чуть поменьше, но с другой стороны мы достаточно мобильны", - добавил он.

Песков призвал не забывать, "что мы существуем в недружественной и даже враждебной окружающей среде", "что весь этот год нам приходилось сталкиваться все с новыми и с новыми так называемыми санкциями".