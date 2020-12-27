Песков заявил об эффективной работе властей в пандемию

В результате пандемии произошло глобальное обрушение "всего и вся", но в России были приняты очень эффективные меры, никто не впал в дешевый популизм, заявили в Кремле.

"Год начинался с грандиозных планов, - напомнил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, для этого все было сделано. Абсолютно новые стратегические установки президента, озвученные им в Послании Федеральному собранию в начале года. Смонтированный под эти цели кабинет министров, спроектированный для рывка", - сказал он.

И вдруг повестка резко меняется, причем глобально, во всем мире, и наступает ситуация, которую мировая экономика в новейшей и новой истории еще не испытывала. "Обрушение всего и вся", - охарактеризовал ее Песков.

"Сначала экономика все-таки как базис, а потом уже начинает вибрировать вообще вся система - и социальная сфера, и все остальное, - продолжил Песков. - Пустые европейские города, по которым ездят машины с мигалками, марширующие люди в скафандрах по китайским улицам. Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились".

"Констатировать можно одно: да, мир стал другим, и жизнь в этом году стала другая", - заметил представитель Кремля. "Но все-таки надо признать - в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил. Работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о "вертолетных деньгах" и так далее достаточно твердо были отвергнуты и аргументированно", - заключил он.