Полиция штата Нью-Йорк начала дело о махинациях с вакцинами от COVID-19

Полиция штата Нью-Йорк начала расследование по делу о махинациях с вакцинами от COVID-19. По версии следствия, поставщик медицинских услуг в Нью-Йорке мог обманным путем получить вакцины и перенаправить их представителям общественности в нарушение приоритетных рекомендаций, сообщает Bloomberg.

По словам начальника департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера, сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала их частным лицам. "Любой, кто сознательно участвовал в этой схеме, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона", - пояснил Цукер.

Компания предлагала всем медицинским работникам, а также лицам старше 60 лет или страдающим "сопутствующими заболеваниями, зарегистрироваться онлайн, чтобы получить вакцину". Это отличается от государственных правил штата Нью-Йорк, которые разрешают получить первую партию вакцин только медицинским работникам, работающим с инфицированными, персоналу и постояльцам домов престарелых.