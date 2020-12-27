Путин не будет встречаться с представителями бизнеса в этом году

Диалог с бизнесом идет постоянно, но привычной уже ежегодной предновогодней встречи президента с представителями крупного бизнеса не будет. Об этом заявили в Кремле.

"В этом году уже она не состоится, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", - заверил Песков.

На следующей неделе Владимир Путин не планирует крупных мероприятий, но рабочие встречи идут постоянно, не прекращаются, проходят совещания и так далее . "Он никогда не прерывается на какие-то праздники", - пояснил представитель Кремля. Песков также анонсировал контакты с зарубежными лидерами, которые у президента будут очень скоро. Что до поездок за пределы России - "сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело", - заметил он.