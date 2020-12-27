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27.12.2020 03:20
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, который отмечают сегодня, 27 декабря. Глава государства отметил профессионализм сотрудников ведомства и результативную работу в текущем году. Поздравление прозвучало в эфире телеканала "Россия-24".

МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек

"Хочу поблагодарить весь коллектив МЧС России за проявленный профессионализм в ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера", - цитирует президента ТАСС.

Необходимо и дальше наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий. И самое главное - сберечь жизни и здоровье людей, подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил помощь сотрудников МЧС во время пандемии коронавируса и их работу за рубежом, в частности в Нагорном Карабахе. За прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом. Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое и сделает это бескорыстно, отметил глава государства.

Профессиональный праздник День спасателя появился в 1995 году. В этом году министерство отмечает 30-ю годовщину с момента своего создания.

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