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27.12.2020 10:30
Рубрика: Происшествия

Бирюков: Количество пожаров в Москве сократилось за год на 20%

Текст: Ирина Огилько

В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20%, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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"Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тыс. пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тыс., а в этом году - до 7,5 тыс.

Заместитель Мэра особо подчеркнул, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров. В этом году было проведено около 12 тыс. профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности. "Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году", - подчеркнул он.

Глава комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря.

"Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это более 12,5 тыс. человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности, - подчеркнул Петр Бирюков. - На боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тыс. пожарных, спасателей и добровольцев. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории".

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